«Уехали из Казани, попали в Великий Устюг»: метель пробудет в Татарстане до пятницы

Россия, а именно ее Европейская часть, сейчас находится под властью активных циклонов. Поэтому, согласно информации Татарстана, в республике началась перестройка на циклонический тип погоды. Так, уже в эту среду регион накрыл сильный снегопад и метель. При этом в ближайшие дни погода не улучшится.

17 января в связи с выходом циклона с Черного моря в Татарстане выпадут осадки в виде мокрого снега. Ночью ожидается сильная метель, местами гололед, сильный юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с, а где-то и до 23 м/с. Температура днем в своих максимальных значениях будет от -1 до -6 градусов, а на западе республики до -10. На дорогах снежные заносы.

В пятницу, 18 января, ночью местами ожидается небольшой снег и похолодает до -14 градусов, а при прояснениях и до -18. Утром при активном атмосферном циклоне ожидаются снег, мокрый снег, местами метель и гололед, ветер усилится до 15-19 м/с. Днем столбики термометра в своем максимуме вновь могут подняться до нулевой отметки, а в восточных районах опуститься до -9 градусов.

В свою очередь, многие татарстанцы уже оценили перестройку на циклонический тип погоды. Свои впечатления, в основном автомобилисты, выплескивают на просторы социальных сетей. Так, например, пишут: «Уехали из Казани, попали в Великий Устюг». Это свидетельствует о том, что за пределами города ситуация с погодой еще хуже.

Отмечают водители в соцсетях и «первые саночки», так они называют машины, которые слетели с дороги в кювет. Дело в том, что порывы ветра на открытой местности, вне города, могут спокойно развернуть едущий автомобиль. В свою очередь оставшиеся в Казани предчувствуют, что из-за погоды этот вечер ознаменуется в городе многокилометровыми пробками. Потому и желают пораньше выехать домой.