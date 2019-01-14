Дебютный гол экс-спартаковца Пантелеева помог «Рубину» победить на сборе в Турции

Пока большинство команд российской Премьер-лиги только выходят из отпуска и начинают готовиться к предстоящему чемпионату страны, казанский «Рубин» вот уже десять дней усердно работает на сборе в Турции.

УЖЕ МИНУС ОДИН

Состав команды вызывает немало вопросов. В Турцию не полетели многие игроки основного состава. Так, Федор Кудряшов уже покинул команду и может продолжить карьеру в «Краснодаре» или «Зените», Сердар Азмун феерит в составе сборной Ирана на Кубке Азии, Александр Бухаров, Вячеслав Подберезкин и Игорь Коновалов продолжают восстанавливаться от травм в Казани, Сослан Джанаев, по всей вероятности, повторит судьбу Кудряшова, а вот Владимир Гранат решил все свои проблемы и отправился в расположение команды. По одной из версий у игрока была травма, по другой, ему предложили существенно сократить зарплату. Подумав некоторое время, Гранат все же согласился и остался игроком «Рубина».

Зато в Турцию отправились несколько молодых футболистов и потенциальных новичков команды, которые находятся на просмотре.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С СОСТАВОМ

Тренировки в Турции у «Рубина» проходят интенсивно. Более того, в минувшее воскресенье, 13 января, казанцы провели свой первый в 2019 году матч. Соперником стал венгерский «Диоршдьёр», который в чемпионате Венгрии идет на 10 месте из 12 команд-участниц.

Курбан Бердыев выставил на игру экспериментальный состав. Из основной обоймы игроков на поле вышли голкипер Коновалов, защитники Сорокин и Уремович, полузащитники Могилевец и Байрамян. Также с первых минут на поле появился перешедший в декабре из московского «Спартака» Владислав Пантелеев, находящийся на просмотре в команде полузащитник курского «Авангарда» Руслан Акбашев, а также четверо молодых игроков – Абдуллин, Степанов, Сагитов и Останин. При этом, первые трое уже успели дебютировать за «Рубин» в чемпионате в матче против питерского «Зенита».

ПАНТЕЛЕЕВ ЗАБИЛ ЕДВА ЛИ НЕ ПЕРВЫМ УДАРОМ

Казанцы здорово начали игру и еще до перерыва обеспечили себе комфортное преимущество в счете. О том, что Пантелеев, выступая за «Спартак» славился отменным исполнением штрафных, знали многие. Впрочем, в первой же игре за «Рубин» он доказал, что может забивать и с игры. Именно его дальний удар позволил казанцам открыть счет в матче.

Спустя шесть минут футболисты «Рубина» забили и второй мяч. Павел Могилевец подхватил мяч метрах в 25 от ворот и, не встретив сопротивления со стороны защитников, спокойно вошел в штрафную и пробил точно в дальний угол.

Во втором тайме Курбан Бердыев полностью поменял состав, дав поиграть многим молодым игрокам. Впрочем, до конца матча счет на табло так и не изменился. 2:0 – первая победа «Рубина» в 2019 году.

Следующий контрольный матч наша команда проведет в заключительный день сбора 17 января против румынского «Вииторула».