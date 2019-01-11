В Казани сотрудники ГИБДД помогли беременной быстро добраться до роддома
Для жительницы Камско-Устьинского района Татарстана большой срок беременности не стал причиной отказа в поездке с мужем на машине в Казань
Прибыв 10 января в Московский район столицы Татарстана, женщина поняла, что рожает. Нужно было срочно добраться до роддома.
Ее муж-водитель увидел на улице Вахитова патрульный экипаж ДПС, и поспешил обратиться к госинспекторам за помощью. Те не отказали. Связались с дежурной частью, объяснили ситуацию.
В итоге приезжую роженицу сопровождали как VIP-персону - со звуковыми и световыми сигналами. Вплоть до шлагбаума роддома Республиканской клинической больницы.
В Казани сотрудники ГИБДД помогли беременной быстро добраться до роддома.МВД по РТ
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, успели вовремя. Роды в итоге прошли без осложнений, на свет появился мальчик.
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