Для жительницы Камско-Устьинского района Татарстана большой срок беременности не стал причиной отказа в поездке с мужем на машине в Казань

Прибыв 10 января в Московский район столицы Татарстана, женщина поняла, что рожает. Нужно было срочно добраться до роддома.

Ее муж-водитель увидел на улице Вахитова патрульный экипаж ДПС, и поспешил обратиться к госинспекторам за помощью. Те не отказали. Связались с дежурной частью, объяснили ситуацию.

В итоге приезжую роженицу сопровождали как VIP-персону - со звуковыми и световыми сигналами. Вплоть до шлагбаума роддома Республиканской клинической больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/685906" frameborder="0"></iframe> В Казани сотрудники ГИБДД помогли беременной быстро добраться до роддома.МВД по РТ

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, успели вовремя. Роды в итоге прошли без осложнений, на свет появился мальчик.