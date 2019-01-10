2019-01-10T12:31:26+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за неопытного водителя в ДТП пострадали пять человек и один погиб

Вместе со взрослыми в больницу, в том числе, были доставлены два ребенка [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
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Накануне днем в Татарстане произошла жуткая авария, в которой пострадали пять человек, в том числе дети, и погибла 19-летняя девушка.

Около села Сорочьи Горы в Рыбно-Слободском районе республики, по предварительным данным, 20-летний водитель «Лады Калины», не имеющий достаточного опыта вождения, превысил скорость на трассе. Как результат, молодой человек не справился с управлением и его автомобиль вылетел на встречку.

Там отечественная легковушка столкнулась с «КИА Саренто», под управлением 41-летнего мужчины. Водитель иномарки, видимо, даже не успел ничего предпринять для того, чтобы увести свое авто в сторону от несущейся на него машины.

Свою роль здесь сыграли подушки безопасности, установленные в «КИА Саренто». Они уберегли от серьезных травм, находящихся в ней водителя, его 40-летнюю супругу и их двоих детей в возрасте 12-ти и 10-ти лет.

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

Осмотрев их, медики «скорой» приняли решение о госпитализации.

- Госпитализирован с травмой головы и сам предполагаемый виновник аварии. Вместе с ним в салоне находилась его 19-летняя подруга. Она погибла на месте от полученных травм, - сообщили «КП-Казань» в ГИБДД Татарстана.

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