В Татарстане из-за неопытного водителя в ДТП пострадали пять человек и один погиб
Накануне днем в Татарстане произошла жуткая авария, в которой пострадали пять человек, в том числе дети, и погибла 19-летняя девушка.
Около села Сорочьи Горы в Рыбно-Слободском районе республики, по предварительным данным, 20-летний водитель «Лады Калины», не имеющий достаточного опыта вождения, превысил скорость на трассе. Как результат, молодой человек не справился с управлением и его автомобиль вылетел на встречку.
Там отечественная легковушка столкнулась с «КИА Саренто», под управлением 41-летнего мужчины. Водитель иномарки, видимо, даже не успел ничего предпринять для того, чтобы увести свое авто в сторону от несущейся на него машины.
Свою роль здесь сыграли подушки безопасности, установленные в «КИА Саренто». Они уберегли от серьезных травм, находящихся в ней водителя, его 40-летнюю супругу и их двоих детей в возрасте 12-ти и 10-ти лет.
Фото: ГИБДД Татарстана
Осмотрев их, медики «скорой» приняли решение о госпитализации.
- Госпитализирован с травмой головы и сам предполагаемый виновник аварии. Вместе с ним в салоне находилась его 19-летняя подруга. Она погибла на месте от полученных травм, - сообщили «КП-Казань» в ГИБДД Татарстана.
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