2019-01-10T11:55:15+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах с моста упала иномарка, пострадал водитель

Авария произошла 10 января на проспекте Дружбы Народов [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Авария с участием иномарки "Форд" произошла 10 января утром на проспекте Дружбы Народов в Набережных Челнах. По предварительным данным, водитель автомобиля превысил безопасную скорость, наехал на снежный отвал вдоль дороги, не справился с управлением и вылетел с моста вниз, пробив ограждение. Иномарка приземлилась на крышу, потеряв лобовое стекло.

Водитель иномарки получил травмы, он доставлен в больницу.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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