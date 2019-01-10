В Набережных Челнах с моста упала иномарка, пострадал водитель
Авария произошла 10 января на проспекте Дружбы Народов [фото]
Фото: соцсети
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Авария с участием иномарки "Форд" произошла 10 января утром на проспекте Дружбы Народов в Набережных Челнах. По предварительным данным, водитель автомобиля превысил безопасную скорость, наехал на снежный отвал вдоль дороги, не справился с управлением и вылетел с моста вниз, пробив ограждение. Иномарка приземлилась на крышу, потеряв лобовое стекло.
Водитель иномарки получил травмы, он доставлен в больницу.
Фото: соцсети
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