Сотни девушек выложили свои откровенные фото ради съемок в кино с сыном мэра Казани

Кастинг, который объявил старший сын мэра Казани Ильсура Метшина Тагир, вызвал небывалый ажиотаж. Напомним, что Тагир Метшин играет роль в фильме "Команда мечты". Однако ему нужна напарница по съемкам.

Вот и решил он найти спутницу для своего героя Артура среди простых девушек. Для этого он запустил конкурс - с 4 по 7 января любая желающая могла выложить в соцсети свое фото в бикини с хештегом #агатаизкомандымечты и стать участницей кастинга. Отметим, что премьера фильма намечена на 7 марта 2019 года.

Фото: соцсети.

- У нас есть классный новогодний подарок для тех, кто всегда мечтал попасть в кино, - заявил Метшин-младший. - Мы ищем девушку на роль Агаты, которая по сюжету будет моей девушкой.

Новый фильм снимает продюсерский центр Молодежные инициативы при поддержке Министерства культуры России, Союза кинематографистов России. В ролях Роман Мадянов, Ян Цапник, Ксения Золотова, Анна Чурина, Тагир Метшин, Макар Абрютин.

Напомним, Тагир Метшин прославился не только как сын градоначальника, но и как хороший жокей, выигрывая престижные скачки на ипподромах страны.

Отметим, что хоть конкурс и был скоротечным, но за это время с подобным хештегом в соцсетях появились более 600 фотографий полуобнаженных девушек. Победительницу пока не назвали. Отметим, что будущей "сценической девушкой" сына мэра Казани должна стать девушка в возрасте от 18 до 20 лет.

Пока же победитель не выбран мы публикуем самые "горячие" снимки, выложенные ради возможности попасть в кино.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.