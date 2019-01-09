2019-01-09T14:12:10+03:00
Происшествия

Пилот "КАМАЗ-Мастер" попал в жуткую аварию в Африке

Экипаж Сергея Куприянова столкнулся с французским автомобилем на финише седьмого этапа ралли "Африка Эко Рейс 2019" [фото, видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Пилот "КАМАЗ-Мастер" попал в жуткую аварию в Африке. Автор: Africa Eco Race.

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Пока татарстанская команда "КАМАЗ-Мастер" штампует победы на ралли "Дакар" в Южной Америке, еще один пилот татарстанской команды, Сергей Куприянов, решил отправиться в Африку и принять участие в ралли "Африка Эко Рейс 2019". При этом, вместо привычного для себя грузовика Куприянов решил попытать счастье на багги.

Дела у Сергея складывались неплохо. Он даже сумел выиграть пятый этап ралли. Впрочем, седьмой этап стал для него последним в Африке. Куприянов неплохо прошел спецучасток и мог показать один из лучших результатов, но на финише, когда до окончания спецучастка оставались несколько сотен метров, багги Куприянова столкнулся с другой машиной, за рулем которой находился француз Доминик Лор. Кстати, именно он был лидером общего зачета ралли после шести этапов.

Кадры аварии просто впечатляют. Машины сделали несколько сальто в воздухе. Багги буквально рассыпались от удара, но, к счастью, пилоты и штурманы остались целы. Увы, но багги Куприянова, как и машина Лора, восстановлению не подлежит. "Африка Эко Рейс 2019" для татарстанского гонщика завершена.

Фото: Африка Эко рейс.

Фото: Африка Эко рейс.

- Доминик Лор догнал нас за 100 км до финиша, и мы оставшуюся дистанцию ехали в прямой видимости, поочередно обгоняя друг друга. Последний обгон он совершил метров за 200-300 до финиша. Мы заходили на финишный створ, и видимо Доминик меня не увидел, так как он просто перекрыл мне траекторию, и мне уже некуда было деваться. К сожалению, для обоих наших экипажей гонка закончена, - цитирует Куприянова Planet-today.

Фото: Африка Эко рейс.

Фото: Африка Эко рейс.

Отметим, что Сергей Куприянов выступает за "КАМАЗ-Мастер" с 2012 года. В прошлом году он, выступая на газодизельном КАМАЗе сумел выиграть ралли "Казахстан".

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