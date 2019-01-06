Казанский УНИКС победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС дома обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и одержал вторую победу подряд в новом году. С первых минут в составе хозяев появились: Мелвин Эджим, Трент Локетт, Антон Понкрашов, Джеки Кармайкл и Пиеррия Хенри. Из-за повреждений игру пропустили Морис Ндур, Реймар Морган, Костас Каймакоглу и Андрей Кощеев.

Пиеррия Хенри.Фото: Алина НИЗАМОВА

В начале матча предпочтительней выглядели гости. Стартовый рывок от красноярцев не стал случайностью, и по итогам первой четверти на табло горели 16:23 в их пользу.

В начале матча предпочтительней выглядели гости.Фото: Алина НИЗАМОВА

После паузы УНИКС попытался выровнять игру. Однако рывок 10:0 не смутил сибиряков. На большой перерыв «Енисей» ушёл лидером в счёте – 40:43.

На большой перерыв «Енисей» ушёл лидером в счёте – 40:43.Фото: Алина НИЗАМОВА

Смена сторонами пошла на пользу казанцам. Команда Димитриса Прифтиса стала активнее действовать в атаке и внимательнее на своём щите. Как итог: УНИКС впервые по ходу матча первенствовал в четверти. 65:59 перед заключительной 10-минуткой в игре.

Артем Клименко.Фото: Алина НИЗАМОВА

В начале четвёртого периода казанцы, казалось бы, сняли все вопросы относительно победителя в матче, но за 40 секунд до сирены счёт 91:90. В концовке было много споров и остановок. Два игрока УНИКСа (Эджим и Кармайкл) и трое у «Енисея» набрали пять фолов и досрочно завершили матч.

В начале четвёртого периода казанцы, казалось бы, сняли все вопросы относительно победителя в матче.Фото: Алина НИЗАМОВА

В результате УНИКС с трудом смог удержать преимущество и победить в матче – 95:92. Самым результативным игроком в составе победителей стал Эрик Макколум, набравший 18 очков.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Эрик Макколум.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующую игру команда из столицы Татарстана проведёт на выезде 9 января в Кубке Европы против «Андорры».