Казанская ясновидящая Сандра Богатикова про 2019 год: Бузова фиктивно выйдет замуж, а Кокорина с Мамаевым посадят

Сандра Богатикова называет себя магом, экстрасенсом и доброй ведьмой. С детства она лечит людей и помогает нуждающимся в сложных ситуациях. Она является участницей шоу про экстрасенсов на федеральном канале и знает, как нужно провести последние дни этого года, чтобы следующий уж точно принес только положительные результаты.

ОБНУЛИТЬСЯ И НАПОЛНИТЬСЯ

Чтобы начать год с чистого листа, в последние дни уходящего 2018 года нужно «обнулиться». То есть оставить все негативное, что мешает идти дальше и заполнить пустое пространство только положительной энергией.

- Если хотите, что-то изменить уже в будущем году, первый шаг - вы должны иметь четкое представление о своих намерениях и понимать ради чего вы это хотите. Цель должна быть положительной, ведь у каждой эмоции есть своя вибрация. Вибрации помогают реализовывать планы. Особенно высокая вибрация у чувства любви. Думайте о любви как можно реалистичнее, и она придет в вашу жизнь, - советует Сандра Богатикова.

Далее, по ее словам, второй шаг - медитация. Самые сильные эмоции - детские. Представьте в деталях новый год когда вы были маленькими. Вспомните программу, которая шла по телевизору, когда вы, например, наряжали елку в детстве, что на вас было надето, кто из любимых друзей или родственников находился рядом.

Эти воспоминания помогают наполняться, когда у вас истощение сил. Например, у магов есть свой «астральный дом», место в памяти, куда они могут приходить, спрашивать совет и совершать ритуалы. Обзаведитесь и вы таким домом, «приходите» в него и он будет вас наполнять изнутри.

Фото: Из архива героя публикации

Есть у Сандры Богатиковой и третий шаг. Он очищает мысли и дает силы посещение святых мест.

- Лично я для этого езжу в город Болгар, там есть гробница, где захоронены правители. Это сильные по духу люди и если их о чем то попросить, они помогут. Главное прийти с хорошими мыслями и принести в дар свечи или ладан. Нужно посетить 5-6 «сильных мест» с перерывом в 5-6 дней. Для меня это так же Билярск, Раифский Богородецкий монастырь, место оружейной палаты в Казанском Кремле - там сильная энергия, потому что я чувствую, как там погибали люди. Еще сильное место - фундамент разрушенного храма на острове-граде Свияжске, - говорит Сандра.

ДВА СИЛЬНЫХ СКАЧКА ДОЛЛАРА

По словам Сандры Богатииковой, скачки валюты в 2019 году не дадут заскучать никому. - Будет два скачка курса доллара – один придется на 15-17 марта, другой на 20-е числа сентября. Все почувствуют эти скачки. По примеру биткойнов будут появляться и новые виды валюты. Но они будут обрушиваться, ведь все хайповые валюты - это махинация, а все их значения раздуты как пузырь. Все те, у кого сейчас много биткойнов пусть сами решают что с ними делать.

По словам Сандры Богатииковой, скачки валюты в 2019 году не дадут заскучать никомуФото: Александр ЧЕРНОВ

Судьба футболистов Кокорина с Мамаевым, за которыми следит вся страна, по словам Сандры, в большей степени определена ими самими.

- Хорошо, что им не сходит с рук все, что они сделали. Я никого не сужу, но придерживаюсь закона невмешательства – делайте с собой что хотите сами. Хотите - в северо-ледовитом океане купайтесь, хотите, зубы пересчитайте акулам, но трогать других - не правильно. Есть кармические законы, которые футболисты нарушили. Если бы не попали за решетку - произошло бы что-то иное, но столь же неприятное. Поэтому будут сидеть! - говорит участница шоу экстрасенсов. - Оля Бузова моя троюродная сестра. Но наши бабушки не общаются уже тридцать лет, хотя я помню, когда она только пришла на телестройку, родственники созвонились и что-то обсуждали. Осуждать способны многие - а вы пойдите и поработайте как Оля. Это очень сложно. Она работает над собой и хорошо прокачала психику. Сейчас она идет своей дорогой, ведь никто не сказал - ей как хорошо и как плохо?Знаю, что в Ольге тоже есть магические задатки, как и в нашей бабушке, но не знаю - научилась ли она им пользоваться? Могу сказать точно - хейтеры, которые ее атакуют - питают ее силой. Например, вы позлитесь на меня - выльете свою энергию, а я ее заберу себе и просто пойду дальше с новыми силами. Можно «выпить» из человека, например, красоту или удачу и даже передать ее кому-то. Умеющие люди делают биотопливо из любой энергии. Чем больше энергии сливают - тем больше вы заряжаете ей человека. Поэтому спасибо всем и каждому.

По словам Сандры, осенью 2019 года у Ольги Бузовой будет сильный скачок верх, он связан с ее карьерой. А вот про настоящую любовь пока говорить рано. У Оли будет брак, но он будет связан с пиаром.