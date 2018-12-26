2018-12-26T16:32:45+03:00
Дом. Семья

В детском саду Набережных Челнов ребятам нарядили «прошлогоднюю» елку

Родители удивлены отношением администрации дошкольного учреждения к воспитанникам
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Родители воспитанников детского сада «Пчелка» в Набережных Челнах, что на проспекте Сююмбике, пришли на традиционный новогодний утренник.

Но вместо того, чтобы любоваться детьми во время представления, они на протяжении почти целого часа не могли отвести взгляда от елочки, которая украшала актовый зал. Она была небольшого размера и настолько жидкая, что многие родители посчитали, что она осталась с прошлого года. Удивило родителей и скромное оформление самого зала.

Родители выкладывали фото «нарядного» новогоднего дерева в социальные сети со словами возмущения. В это время дети, которые ничего не подозревали, водили хороводы вокруг елочки и пели песни.

Тем временем в интернете пользователи социальных сетей устроили дискуссию на тему «шикарной елки» в детском саду №97 Набережных Челнов и даже предложили устроить конкурс самых страшных новогодних деревьев: «Шикарная. Кудрявая. С помойки», «Надеюсь, на нее списали только два ляма, а не четыре…». А кто-то из интернет-пользователей и вовсе предложил пригласить в этот детский сад настоящего Деда Мороза, чтобы он оживил елочку.

В свою очередь в самом дошкольном учреждении инцидент с елкой комментирую неохотно. На вопрос о претензиях родителей корреспонденту «КП-Казань» ответили: «А что тут такого? У всех своя правда!».

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