2018-12-26T15:14:55+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах из торгового центра эвакуировали 1 200 человек

Сработала пожарная сигнализация
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Shopandmall.ruФото: Shopandmall.ru
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26 декабря в 10:29 в торговом центре «Сити Молл» на проспекте Чулман в Набережных Челнах сработала пожарная сигнализация. На момент тревоги в ТЦ помимо остальных посетителей находились несколько классов из местной школы. С педагогами дети пришли на новогодние мероприятия и в кинотеатр.

К слову, для некоторых посетителей звук сирены системы «Стрелец-Мониторинг» показался очередным обучением. Большинство, услышав ее, даже не планировали покидать торговый центр. Но когда люди почувствовали запах дыма, то началась неразбериха. На место выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения №56.

- До прибытия подразделения произведена эвакуация людей из здания в количестве 1200 человек, в том числе 150 детей. К месту вызова убыла ОГ Набережно-Челнинского ПСГ. Выяснилось, что на объекте проводились кровельные работы, дым через вентиляцию затянуло в помещение. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС Татарстана.

В социальных сетях посетители делятся эмоциями от произошедшего.

- Я там была. Ребёнка оставила в кинотеатре. Больше ни за что не пойдём!, - пишет интернет-пользователь Зиля Рахимова.

- Уж лучше пусть из-за малейшего подозрения на пожар срабатывает, чем вообще не срабатывает, - в свою очередь считает пользователь социальных сетей Марат Хафизов.

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