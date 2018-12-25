Визажист Елена Крыгина в Казани: В новогоднюю ночь глаза должны быть похожи на елку, а губы на мандарины

Самый популярный «звездный» визажист страны Елена Крыгина побывала в Казани, где оценила «национальный» макияж девушек и рассказала, как на корпоративе не превратиться в символ года - свинку.

ЛИЦОМ НЕ В САЛАТ, А В МАНДАРИНЫ И В ЕЛКУ

В Казани Елена Крыгина встретилась с визажистами-блогерами, рассказала о новинках макияжа и даже продемонстрировала мейкап с блестками и это в альтернативу людям, которые в новогоднюю ночь привыкли напяливать на себя символы грядущего года – в этом году это свинка. Визажист рассказала «КП-Казань», что в год свиньи нежным девушкам можно примерить на себя и более романтичные образы.

- Я не люблю привязываться к китайскому календарю. Многие считают, что в новогоднюю ночь - в год земляной свиньи нужно быть в цвете этой земли, а значит в чем-то сером, якобы, тогда вы зарядите год на любовь, финансы и стабильность во всем. Но серый цвет для нового года не годится, поэтому будем в цвет новогодние елки. Я предлагаю использовать блестки и что-то необычное в макияже. В новый год можно насыпать блестки на глаза, на губы - при этом вы не будете выглядеть слишком нарядно. Возьмите блестки, которые Вам давно нравятся, и поэкспериментируйте с макияжем. Можете нанести блестки на верхнее веко, можете на нижнее, можете сначала сделать яркий цвет на губы и нанести блестки поверх губ. Всего двумя банками блесток можно сделать много яркого макияжа. В новогоднюю ночь нужно использовать все самое яркое, иначе тебя не будет видно за праздничным столом. Основной упор на цвета изумруд, мандарин и золото! - рассказала Елена Крыгина.

В этом году звездный визажист предлагает сделать ставку на традиционные цвета новогодней ночи. На глаза нанесите глубокий изумрудно - зеленый, как елка и мандариновый цвет на губы. Это очень ассоциативно, потому что ассоциируется с елкой и праздничным столом. Мандариновый цвет - крутой оттенок красного, это не оранжевый, а красный оттенок, который придает коже здоровый румянец в сезон, когда лицо без солнечных лучей становится зеленоватого оттенка.

- Губы для новогодней ночи или корпоратива лучше сделать матовыми. Они лучше держатся. Можно кушать салатики, плясать и не думать, что с губами что-то произойдет. С глянцем - совершенно другое дело, - советует Елена Крыгина. – Любой цвет держится долго, если его контролировать. А если ты сама хочешь отметить праздник как свинюша, чтобы год был успешный, хотя бы не трогай свое лицо руками и следи за макияжем - так он продержится дольше, - советует Елена.

Визажист назвала оттенки, которые должны быть в косметичке модницы в начале следующего года. Первый - оттенок сливы. Он нужен для легкого румянца и цвета, потому что цвет кожи без загара нужно поддерживать бодрым и здоровым.

Второй цвет пригодится ближе к весне – теплый красный будет подсвечивать лицо и делать его здоровым в период авитаминоза и перехода сезонов.

Третье - все металлизированные пигменты: медь, серебро, золото и все металлы, которые пришли в голову.

НУЖНЫЕ ХЕЙТЕРЫ

Сегодня к советам модного визажиста прислушиваются топовые звезды шоу-бизнеса, они встречаются с Еленой, следят за новинками ее блогов и советуются перед важными мероприятиями. В ее социальных сетях часто можно увидеть Нику Белоцерковскую, Владислава Лисовца, Елену Летучую. Такой популярности Елена Крыгина смогла достичь за шесть лет. Именно тогда она заявила о себе в Ютюбе и сразу оказалась в центре светской жизни.

- Макияжем я занимаюсь давно, поговорить любила всегда, видимо, поэтому клиенты становились друзьями, появлялись новые знакомые, а люди на одной волне сбиваются в стаю. Я пришла в Ютюб с хорошим профессиональным багажом, поэтому вся инфа была понятной для пользователей. У меня нет распределения на звезды и не звезды - все они друзья. Тут же появились хейтеры, которых я очень люблю. Они дают понять, что не так и всегда говорят вслух. А многие люди так устроены, что не могут сказать в лицо. Люди стесняются и боятся обидеть, боятся показаться не интересными. Для меня самые важные отзывы – отрицательные. Это конкретный пункт что исправить, - рассказала Елена Крыгина.

Утро начинается с нейтрального макияжа - что будет к вечеру неизвестно никомуФото: Александр ЧЕРНОВ

ОСОЗНАННАЯ ФРИКОВАТОСТЬ

Не смотря на обилие яркого макияжа сама Елена делает утром только «натуральный» мейк. К вечеру она его дополняет в зависимости от важности мероприятия или своего вечернего наряда.

- Я с утра хожу с «нюдовым» макияжем, а потом постепенно закрашиваю и подкрашиваю его. Макияж это продолжение внутреннего мира. Тот момент, когда смотришь в зеркало и чувствуешь себя красивым. Лично мне для этого необходимы красные губы. Кому-то реально не хватает румянца. Зачем перегружать косметикой лицо, если и так хорошо, я за то чтобы каждый нашел себе свой мейк, - рассказывает визажист.

По словам Елены Крыгиной многие современные девушки страдают от бесконтрольности макияжа, ведь если ты красишь губы в красный цвет, то ты должна понимать для чего ты это делаешь, какую форму губы ты хочешь себе сделать.

- Фриковатость хороша, если она осознана. Часто вижу, что девушка что-то намазала на лицо не отдавая отчет зачем она это сделала. Если вам не нравится как выглядит тушь на глазах - зачем красить ресницы? Это ваше лицо - как нравитесь себе самой, так и делайте. В макияже должна быть осознанность и понимание что ты делаешь и зачем? Всегда на вечер можно приклеить накладные пучки ресниц и будет здорово. А вот «щетки» на глазах не люблю – накачанные губы и скулы тоже все в меру. То же самое с перманентным макияжем и татуажем. Часто он выглядит неосознанно, но если тебя устраивает что у тебя будет татуировка на лице - вперед. У макияжа больше возможностей, чем у татуажа или пластических операции. Макияж всегда можно поправить или сделать новый, а тату нет, - рассказала Елена Крыгина.

КОСМЕТИКА ХАЛЯЛЬ НЕ НУЖНА

С увеличением количества мусульман в Европе и России популярностью стала пользоваться косметика халяль. В ее составе безопасная аретизианская вода, косметика сделана по нормам ислама и не испытывается на животных. Но как оказалось, такая косметика интересна лишь религиозным людям.

- Халяльная линейка покрывает определенный сегмент людей, которым она нужна. Я не уверена, что в будущем она станет популярной. Для меня люди не делятся по религиозным и другим ценностям. Не важно какая у вас вера, ориентация, возраст и то, чем вы занимаетесь. Мне важны только человеческие качества. Хороший уход могут дать самые разные средства - не обязательно им для этого носить религиозный подтекст. Большинство девушек с проблемной кожей скачут с одного крема на другой, используют продукты разных брендов - смешивают химические составы и лицо становится как поле боя. А некоторые и вовсе не посещают специалистов, трогают лицо грязными руками, не следят за питанием. Есть три важные степени ухода - очищение, тонизирование и увлажнение. Хотите здоровую и сияющую кожу – умойтесь, протрите лицо тоником и нанесите увлажняющий крем. Раз в несколько дней можно делать маски. А бренд ищите свой, который походит вам и запасайтесь в прок, ведь сейчас много косметических брендов будут уходить с рынка - он перегружен и существует много одинаковых продуктов. А всем хочется чего-то нового, - рассказала Елена.

ПУДРА И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ В МУЖСКОЙ КОСМЕТИЧКЕ

Красиво хотят выглядеть как девушки так и мужчины. Все зависит от того, как люди себя комфортно чувствуют и какой эффект хотят произвести.

- Мужской макияж всегда был, хотя бы как грим для кино и сцены. Современные мужчины очень внимательно следят за собой. Я знаю много парней, которые ходят по Москве с ярким макияжем. Но уверена, парням не нужен «девчачий макияж» в повседневной жизни. Можно брови сделать поярче, у бороды выровнять линию, проработав ее кисточкой, так же можно нанести специальный кремовой пигмент если редеет шевелюра. Все остальное зависит от желания самого мужчины. Можно, конечно, и ресницы подкрутить и брови расчесать. Но я считаю, что настоящему мужчине достаточно бальзама для губ и пудры, которая убирает жирный блеск кожи., - посоветовала Елена Крыгина .

Слива и металл - тренды нового годаФото: Александр ЧЕРНОВ

- А вот девочкам хочется пожелать, чтобы они наоборот больше экспериментировали с макияжем. В Казани любят макияж! Девчонки приходят ко мне на встречу накрашенные – это классно! Девочкам нравится быть красавицами. Замечаю, что у татарок все насыщенное, красивое и яркое. Это национальный колорит и мне он нравится. Ведь мы же когда приезжаем в Китай, то понимаем, что в Китае все китайское и мы не спорим с этим. Не воспринимаем как европейскую культуру и не возмущаемся почему у них все в золотых драконах. А здесь Татарстан - все золотое, богатое должно быть и это круто. Надо беречь и подчеркивать родное. Национальный колорит это всегда тренд!