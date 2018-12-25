Девушки мерзли и стеснялись, мужчины флиртовали и свистели: Как в Казани прошел кастинг конкурса "Мисс Татарстан"

Накануне Нового года в торговых центрах Казани не протолкнуться. Все готовятся к Новому году, покупают подарки и продукты на новогодний стол. Впрочем, в ТЦ, расположенном в доме № 141 по проспекту Победы. люди столпились и по другой причине - чтобы посмотреть на полуобнаженых девушек, которые стали участницами кастинга конкурса красоты "Мисс Татарстан".

Многие вышли полуголыми в качестве моделей на публику впервые. На первом этапе девушкам было необходимо пройти по сцене, где за вам наблюдали сотни посетителей торгового цента. Некоторые посетители мужского пола не стеснялись откровенно флиртовать и даже свистели участницам с балкона верхнего этажа.

Фото: Александр ЧЕРНОВ.

Многие девушки признавались что им очень холодно, другие говорили, что "чувствуют себя официантками в баре", которые шныряют между столиками с людьми, которые кушают.

Это не смущало жюри, которые просить девушек, чтобы они проявить свои таланты. К примеру одну из участниц в купальнике попросили спеть оперную партию, другую рассказать стих.

Фото: Александр ЧЕРНОВ.

Некоторых девушек прилюдно просили начать худеть, если они хотят попасть в финал. Она из участниц призналась, чтобы попасть на конкурс, она приехала из соседнего города и вышла на сцену с температурой.

Фото: Александр ЧЕРНОВ.

После преставления визиткой карточки толи от стыда толи от недомогания, девушка едва не упала в обморок. О том что на конкурс должны попасть девушки с сильным характером, жюри намекало сразу, некоторым девушкам говорили про их торчащие уши, другим про низкий рост.

Фото: Александр ЧЕРНОВ.

В этом году на конкурсе была явная пробуема с высокими моделями - рост большинства девушек составлял 170 сантиметров при желаемом - от 175 и выше. Одну из участниц отметили потому что она много путешествует и, объездила более 20 стран и является состоятельной. Ведь как известно - для участия в конкурсах красоты нужно финансово солидно вложиться.

Фото: Александр ЧЕРНОВ.

Из 88 претенденток отобрали сорок самых красивых участниц. Из низ выберут лишь тридцать претенденток. Уже 26 января на сцене наградят победительниц в номинации «Мисс Татарстана» и «Мисс Казань», которые представят республику в финале конкурса красоты в Москве «Мисс Россия».