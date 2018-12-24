Виктория Дайнеко в Казани: "Как-то пришлось отмечать Новый год в гримерке"

Один из самых запоминающихся визитов в Казань Виктории Дейнеко был в 2012 году. Она приезжала в казанский кинотеатр на премьеру фильма «Самоубийцы» вместе с Алексеем Воробьевым. Тогда пара заявила о своих отношениях, хотя поверить в них мало кто мог. Леше Воробьеву - протеже продюсера Екатерины Гечменвальдек, так же как и победителю «Фабрики Звезд» Вике Дайнеко нужен был хайп - считали поклонники. Роман продлился не долго - спустя несколько месяцев пара рассталась и больше не появлялась вместе. А накануне нового года Леша и Вика выпустили совместную песню и клип «С Новым Годом мой ЛЧ», да еще и построенный на личных воспоминаниях.

- С тех пор я побывала замужем, мамой стала, развелась, а с Лешей мы были очень хорошими друзьями. Спеть с ним вместе хотела всегда. Семь лет мы пытались что-то сделать и встретившись на гастролях в Донецке решились на совместный номер. С июня до октября его не было видно, а потом он прислал мне песню. Я даже слушать не стала - доверилась ему и сразу согласилась. Когда в самолете после гастролей впервые услышала, поняла, что доверяла ему не зря, - рассказала Виктория Дайнеко.

В Казани вместе с Алексеем Воробьевым - раньше отношения, теперь только совместный клипФото: Александр ЧЕРНОВ

Съемки клипа проходили быстро и ярко. Пара, буквально, ловила солнечные дни, чтобы снять слезливую «лавстори». А спустя несколько часов разбегались по своим делам. В клипе Виктория и Алексей - влюбленные, которые клянутся встретиться спустя десять лет на этом самом месте, не смотря ни на что. Десять лет проходит, Вика пишет Леше и тот вылетает из Штатов на назначенное место. По словам Виктории, видимо, их пара была так мила зрителям, что впервые после выхода клипа не было хетерских комментариев. - Я их правда искала - плохие комментарии, но не нашла. Мы с Лешей взрослые и адекватные люди и знакомы одиннадцать лет. Если кому то и интересно - нужно спросить у него - заложил ли он как сценарист что-нибудь в смысл этого клипа, но считаю, что если даже люди расходятся - рвать дружескую связь и говорить всем что я его не знаю - полнейшая глупость. А если между нами и осталась что то недосказанное, то мы сам разберемся, - рассказала Вика Дайнеко.

БРАЛА РЕБЕНКА НА ГАСТРОЛИ КОГДА НЕ С КЕМ БЫЛО ОСТАВИТЬ

Самыми надежными людьми, по словам певицы, в ее жизни остаются мама и папа. С ними она оставляет дочку Лидию, когда отправляется на гастроли. Они справляются лучше всех со своей внучкой. С недавних пор у дочки появилась нянечка - студентка факультета психологии Настя. Поиски хорошей няни превратились для Виктории в приключение.

- С ребенком стараюсь проводить время как можно больше, несколько лет назад даже в Казань с ней приезжала. Найти достойного беби-ситтера удалось через подругу мамы – это дочка ее однокурсницы из Кемерово. До этого были агентства, которые подбирали филипинок, но с ними мы не подходим по менталитету. Сидели с ребенком и знакомые моего лучшего друга - которые оказались самыми чудовищным людьми, которые переступали порог моего дома. Я даже два раза привозила из Казахстана прабабушку - Ольгу Николаевну, чтобы она посидела с ней. Но наша Анастасия - самый неожиданный выбор, а главное с дочкой они общаются как друзья, - рассказала Виктория Дайнеко.

Целый год Лидия посещает детский садик. Виктория одна из тех мам, которые на хотели отдавать туда ребенка. К выбору садика подошла очень серьезно - объездила несколько вариантов и остановилась на обычном, не супермодном, но уютном саде в своем районе. Найти помогала подруга, которая отдала своего ребенка в тот же детский сад и в ту же группу.

ЛЮБЛЮ ОМЕЧАТЬЬ НОВЫЙ ГОД С СЕМЬЕЙ… В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

Виктория Дайнеко рассказала, что не имеет возможности проводить много времени со своим ребенком, но старается максимально часто быть рядом.

– Какая бы площадка не была, я тот человек, который даже на празднование новогодней ночи всех возьмет с собой - мы крайне мобильны. У меня машина, в которою помешаются родители и дочь. Однажды Новый Год мы вместе путешествовали с концерта на концерт. В новогоднюю ночь у меня было два выступления. Мы вместе отпраздновали где-то в гримерке и поехали на следующий концерт. Я считаю, что Новый год - это на сто процентов семейный праздник, ведь я люблю свою работу и люблю свою семью. Желательно отмечать вместе и желательно в теплом помещении…

ГОРОСКОПАМ НЕ ВЕРЮ, НО ЕСТЬ ЛИЧНЫЙ АСТРОЛОГ

Певица призналась, что год начинается у нее с составлении я индивидуального гороскопа от ее личного астролога.

- Я спокойно отношусь с гороскопам, я в них не верю, но у меня есть астролог, который уже составил мне программу на весь следующий год. У нас корпоративный астролог, который составляет гороскопы многим моим коллегам. Я не особо верила, но первый визит мне подарили на День Рожденья., а потом начала сама посещать, - рассказала Вика Дайнеко.

Девушка не любит загадывать желания под бой курантов, так же не любит читать гороскопы в журналах и не смотрит их по телевизору. Одна из коллег по сцене с «Фабрики звезд», призналась Виктории что до проекта работала в глянцевом журнале и с потолка придумывала гороскопы. Поэтому по словам Виктории, верить можно только тем, с кем общаешься лично.