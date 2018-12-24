Около ста девушек в Казани разделись прямо посреди торгового центра ради участия в конкурсе красоты

В казанском торговом центре прошел отборочный тур конкурса красоты «Мисс Татарстан-2019». Девушки от 14 до 22 лет с модельными параметрами приезжали из разных уголков Татарстана, чтобы продемонстрировать себя на подиуме. К финальному выходу 88 участниц из Альметьевска, Апастова, Набережных Челнов и Лениногорска прошли по подиуму в одних купальниках и на высоких каблуках. Многие вышли полуголыми в качестве моделей на публику впервые. В первом этапе девушкам было необходимо пройти по сцене, где за вам наблюдали сотни посетителей торгового цента. Некоторые посетители мужского пола не стеснялись откровенно флиртовать и даже свистели участницам с балкона верхнего этажа.

Ходить в купальнике по холодному торговому центру многим участницам было неловкоФото: Александр ЧЕРНОВ

На сцене будущие модели должны были рассказать о себе и ответить на каверзные вопросы жюри, среди которых была президент модельного агентства «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, Мисс Земля-2019 Алиса Тулынина, представитель модельного агентства Чебоксар, чья подопечная в этом году получила корону «Мисс Россия», так же телеведущие и известные люди Казани. Многие девушки признавались что им очень холодно, другие говорили, что "чувствуют себя официантками в баре", которые шныряют между столиками с людьми, которые кушают.

Не смотря на всю красоту происходящего - некоторым девушкам сказали похудеть, а некоторым спрятать торчащие ушкиФото: Александр ЧЕРНОВ

Это не смущало жюри, которые просить девушек, чтобы они проявить свои таланты. К примеру одну из участниц в купальнике попросили спеть оперную партию, другую рассказать стих.

Некоторых девушек прилюдно просили начать худеть, если они хотят попасть в финал. Она из участниц призналась, чтобы попасть на конкурс, она приехала из соседнего города и вышла на сцену с температурой.

После преставления визиткой карточки толи от стыда толи от недомогания, девушка едва не упала в обморок. О том что на конкурс должны попасть девушки с сильным характером, жюри намекало сразу, некоторым девушкам говорили про их торчащие уши, другим про низкий рост.

В этом году на конкурсе была явная пробуема с высокими моделями - рост большинства девушек составлял 170 сантиметров при желаемом - от 175 и выше. Одну из участниц отметили потому что она много путешествует и, объездила более 20 стран и является состоятельной. Ведь как известно - для участия в конкурсах красоты нужно финансово солидно вложиться.

Из 88 претенденток отобрали сорок самых красивых участниц. Из низ отберут лишь тридцать претенденток. Уже 26 января на сцене КРК «Пирамида» наградят победительниц в номинации «Мисс Татарстана» и «Мисс Казань», которые представят республику в финале конкурса красоты в Москве «Мисс Россия».