2018-12-25T13:45:30+03:00
Общество

В Казани за неделю до официальной премьеры показали фильм «Ёлки последние»

Мероприятие прошло в кинотеатре «Киномакс-Тандем»
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Больше сомнений нет – «Ёлки последние» действительно последний фильм вселенной франшизы «Ёлки». Об этом в самом финале картины рассказал режиссер Тимур Бекбамбетов. Но есть и надежда - режиссер намекнул, что россиянам готовится новый сюрприз, способный стать альтернативой «Иронии судьбы» или тем же «Ёлкам».

У «Ёлок» фанатов ровно столько же, сколько и критиков. Но недооценить сериал нельзя. Потому что в нем те истории, которые напоминают нам о добре, взаимопомощи и дружбе. Потому что только в историях героев этого сериала мы узнаем слухи, анекдоты и истории, которые будто бы происходят именно с нами. Ну, или с одним хорошим знакомым.

Где бы еще так не повезло Вере Брежневой, как в этом? Ее похитили, и везут из аэропорта в город, прикованную наручниками на заднем сидении полицейского автомобиля. Вот только здесь за похищение человека ничего не будет - можно будет спокойно отправиться домой отмечать Новый год.

Только мы за несколько часов в предновогодний день способны найти сына, не прощающего своего когда-то бросившего их с матерью отца.

Это именно мы готовы сделать все, но не отпустить друга на ПМЖ в Якутск. А потом, рассуждая здраво, побороть свой эгоизм и отпустить его.

Или бросить все, и поехать за известным актером, подмигнувшем тебе на перроне, а потом вдруг понять, что все это игра, и самое важное - где-то очень рядом.

Только ради друга можно попытаться его предать, уезжая с его любимой девушкой, кусая себе губы от дурости.

И принести в лес солонку для того, чтобы одинокий МЧСовец смог сделать предложение любимой женщине.

Это очень добрая комедия, в которой настоящая вселенная добра, и в этой ленте есть роли для каждого из нас.

Еще больше материалов по теме: «Культура: Кинопробы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт пояснил, почему россияне назвали ЧМ по футболу и открытие Крымского моста главными событиями 2018 года
Профессор НИУ ВШЭ Елена Рождественская, доктор социологических наук прокомментировал «КП» результаты опроса «Левада-центра» по главным событиям 2018-го
Новости 24
В Татарстане задержали четверых парней с наркотиками весом более полукилограмма
25 декабря в Казани откроют интерактивный музей чая
"Рубин" хочет усилить состав резервистом команды-аутсайдера ФНЛ
Житель Чувашии, насмерть забивший знакомую табуретом, приговорен к 11 годам колонии
Новый год-2019 в Казани: на праздничные каникулы городские гостиницы будут загружены на 84%
26 декабря в трех районах Казани пропадет свет
Новый год-2019 в Чебоксарах: как будет работать общественный транспорт
"Экономический смысл фактически отсутствует": Первый вице-премьер РФ Силуанов назвал нецелесообразным строительство ВСМ "Москва-Казань"
В Казани во время столкновения двух иномарок травмы получил 5-летний мальчик
Стало известно, какие компании в Татарстане будут организовывать речные перевозки в 2019 году
В Чувашии назначен новый главный судебный пристав республики
В Казани во время пожара в частном доме погиб пенсионер
На уборку снега в Казани вышло более 300 единиц спецтехники
В Йошкар-Оле приставы опечатали опасный кран
В Чебоксарах пройдут кайт-гонки Дедов Морозов и Снегурочек
В Татарстане атнинскому государственному драматическому театру имени Тукая исполнилось 100 лет
В Казани бизнесмена из Тольятти будут судить за хищение более 20 тонн подсолнечного масла
Снег и метель: Казань парализовало автомобильными пробками
Мальчик из Красноярска приедет в Казань, чтобы исполнить свою мечту
Казанцев зовут на турнир по поеданию мандаринов