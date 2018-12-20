В Казани за неделю до официальной премьеры показали фильм «Ёлки последние»

Больше сомнений нет – «Ёлки последние» действительно последний фильм вселенной франшизы «Ёлки». Об этом в самом финале картины рассказал режиссер Тимур Бекбамбетов. Но есть и надежда - режиссер намекнул, что россиянам готовится новый сюрприз, способный стать альтернативой «Иронии судьбы» или тем же «Ёлкам».

У «Ёлок» фанатов ровно столько же, сколько и критиков. Но недооценить сериал нельзя. Потому что в нем те истории, которые напоминают нам о добре, взаимопомощи и дружбе. Потому что только в историях героев этого сериала мы узнаем слухи, анекдоты и истории, которые будто бы происходят именно с нами. Ну, или с одним хорошим знакомым.

Где бы еще так не повезло Вере Брежневой, как в этом? Ее похитили, и везут из аэропорта в город, прикованную наручниками на заднем сидении полицейского автомобиля. Вот только здесь за похищение человека ничего не будет - можно будет спокойно отправиться домой отмечать Новый год.

Только мы за несколько часов в предновогодний день способны найти сына, не прощающего своего когда-то бросившего их с матерью отца.

Это именно мы готовы сделать все, но не отпустить друга на ПМЖ в Якутск. А потом, рассуждая здраво, побороть свой эгоизм и отпустить его.

Или бросить все, и поехать за известным актером, подмигнувшем тебе на перроне, а потом вдруг понять, что все это игра, и самое важное - где-то очень рядом.

Только ради друга можно попытаться его предать, уезжая с его любимой девушкой, кусая себе губы от дурости.

И принести в лес солонку для того, чтобы одинокий МЧСовец смог сделать предложение любимой женщине.

Это очень добрая комедия, в которой настоящая вселенная добра, и в этой ленте есть роли для каждого из нас.