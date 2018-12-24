Казанцы во время корпоратива устроили боулинг из людей
На просторах интернета появилось видео, на котором группа мужчин играет в боулинг, где вместо кегль люди. Утверждается, что необычный флешмоб был устроен в одной из кальянных на улице Чистопольская. Кадры происходящего выложила одна из посетительниц заведения.
На них видно, что шестеро мужчины в белых набедренных повязках и шортах вышли в центра зала и создали из себя пирамиду. Другой их товарищ, заранее надев на голову шлем, кубарем пронесся по полу и сбил такую своеобразную пирамиду.
Казанцы на новогоднем корпоративе устроили боулинг, где вместо кеглей были люди.соцсети
Все мужчины вышли из vip-зала и после в него же вернулись. Не исключено, что они отмечали корпоратив.
Судя по комментариям в социальных сетях под этим видео, некоторым казанцам такое развлечение почему-то пришлось не по душе. Они принялись осуждать мужчин.
- Лучше бы на работу устроились, - отмечает интернет-пользователь Вероника, решившая, что мужчины безработные.
- Где таких рожают? - задается вопросом в комментариях Алина.
- Откуда столько негатива? Парни устроили флешмоб, разбавили серость бытия. Это лучше, чем морды бить, - тут же заступается за героев видео интернет-пользователь Фарид.
- Веселый тамада и конкурсы интересные, - добродушно шутит пользователь под ником Вася Черный.
Казанцы на новогоднем корпоративе устроили боулинг, где вместо кеглей были люди.соцсети