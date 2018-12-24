Казанцы во время корпоратива устроили боулинг из людей

На просторах интернета появилось видео, на котором группа мужчин играет в боулинг, где вместо кегль люди. Утверждается, что необычный флешмоб был устроен в одной из кальянных на улице Чистопольская. Кадры происходящего выложила одна из посетительниц заведения.

На них видно, что шестеро мужчины в белых набедренных повязках и шортах вышли в центра зала и создали из себя пирамиду. Другой их товарищ, заранее надев на голову шлем, кубарем пронесся по полу и сбил такую своеобразную пирамиду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/683688" frameborder="0"></iframe> Казанцы на новогоднем корпоративе устроили боулинг, где вместо кеглей были люди.соцсети

Все мужчины вышли из vip-зала и после в него же вернулись. Не исключено, что они отмечали корпоратив.

Судя по комментариям в социальных сетях под этим видео, некоторым казанцам такое развлечение почему-то пришлось не по душе. Они принялись осуждать мужчин.

- Лучше бы на работу устроились, - отмечает интернет-пользователь Вероника, решившая, что мужчины безработные.

- Где таких рожают? - задается вопросом в комментариях Алина.

- Откуда столько негатива? Парни устроили флешмоб, разбавили серость бытия. Это лучше, чем морды бить, - тут же заступается за героев видео интернет-пользователь Фарид.

- Веселый тамада и конкурсы интересные, - добродушно шутит пользователь под ником Вася Черный.