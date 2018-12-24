В Татарстане близнецы добились призыва в армию без очереди

Близнецы Анатолий и Николай Давыдовы из Бугульмы настолько хотели пойти служить в армию, что пришли в свой военкомат без повестки. Парни должны были быть призваны лишь в 2019 году. Но Анатолий и Николай добились от военного комиссариата Татарстана службы вне очереди.

- У нас в семье все мужчины служили в армии — отец, дед. Считается позором, если ты не отдал долг Родине. Каждый уважающий себя мужчина должен пройти через этот путь, - считают братья-близнецы.

В военкомате Давыдовых приняли как почетных гостей. Юношам даже предоставили редкую возможность - самостоятельно выбрать место службы. Анатолий и Николай без раздумья ответили, что хотят быть определены в одну из закрытых воинских частей на юге России.

К слову, близнецов из Татарстана уже отправили к месту несения служба.

В общей сложности во время осенней призывной кампании из республики в войска было отправлено более 3 тысяч молодых людей.