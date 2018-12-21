2018-12-21T18:42:55+03:00
Звезды

Сахар с котом и раки-сваровски: казанцам представили дизайнерские кольца и колье из детских игрушек

По словам автора в них щеголяет весь бомонд Санкт-Петербурга [фото]
Александр ЧЕРНОВ
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Украшение с раком и камнями СваровскиУкрашение с раком и камнями СваровскиФото: Александр ЧЕРНОВ
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Дизайнер Тина Хмельницкая рассказывает, что была шокирована, когда ей предложили провести персональную выставку в Казанском Кремле.

- Сначала мне выделили три зала, но когда увидела их размеры, поняла - двух будет достаточно. Ведь я делаю украшения, а не монументы. Собрала все самое интересное, что хотела показать - свои первые работы и фотографии известных питерцев в моих украшениях. Пришлось даже у некоторых друзей просить работы обратно, а ведь они их купили и носят, - рассказала «КП-Казань» дизайнер украшений Тина Хмельницкая.

Праздничное оформление выставки "Рождественские деликатесы" Фото: Александр ЧЕРНОВ

Праздничное оформление выставки "Рождественские деликатесы"Фото: Александр ЧЕРНОВ

Почти все украшения, которые увидят на выставке казанцы, уже были на ком-то замечены. Большая брошь ввиде яичицы, покрытая сусальным золотом и стразами Сваровски, кольцо с гигнансткими бусинами и большой бургер с жемчугом и точилкой для карандашей в форме носа - светились на известных жителях Санкт-Петербурга.

Названия работ впечатляют: «Задорный круассан», «Сахарная палочка на блюдце», «Украшения должны быть смешными и иметь чувство юмора», «Счастливого нового 2019 года».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Создавать необычные украшения женщина начала много лет назад. Приехала на выставку в Нью-Йорк и была удивлена популярности необычного тренда. В среде креаклов были популярны дизайнеры, которые делают украшения из пластика, игрушек и даже из мусорных пакетов. Они носили это на себе, а местные выстраивались в очередь за новинками. Быть обладателем авторского браслета, созданного в единичном экземпляре по форме похожего на щупальцы пришельца куда престижнее, чем носить «Картье» из белого золота или Тиффани.

Сначала Тина пыталась повторить за американцами и даже изучала составы новомодных полимерных глин, нейлона и металла, чтобы создавать украшения с нуля. Первое колье из невесомой глины, выкрашенное в черный цвет оказалось ломким, хотя и сразу нашло покупателя.

Путешествуя по миру, Тина посещает барахолки, хозяйственные, детские магазины и рынки. К примеру, колье из раков, которое стало лицом выставки в Казани, появилось нежданно. Тина зашла в хозяйственный магазин и увидела пластиковых рачков. Их конечности были на пружинках.

Тина соединила их в единое ожерелье, перекрасила в насыщенный красный цвет и украсила стразами Сваровски. При движении такое украшение «шевелиться» благодаря пружинкам, а благодаря Сваровски, раки переливаются блеском.

Есть украшения сделанные из продуктов - к примеру кольцо, с огромным куском сахара которое украсила крошечная фигурка кота. Чтобы сахар не растаял, Тина покрыла его нежно-розовой краской. Вообще коты у дизайнера повсюду - они прячутся в ярких пироженных-макарунах, украшают серебряные чокеры, сидят вместо угря в суши.

Колье "Кандинский" Фото: Александр ЧЕРНОВ

Колье "Кандинский"Фото: Александр ЧЕРНОВ

Разглядывая каждое украшение понимаешь, что в нем тайный смысл. К примеру, колье «Кандинский» - в точности воспроизводит стиль художника - крупные и резкие мазки выполнены из камней, глины и пучков волос. В целом - будто фрагмент картины вышел за рамки и поселился у вас на шее. Рядом браслеты, украшенные нитками и герметиком - в целом создается ощущение жидкого стекла на руке. Хочется все трогать и разглядывать.

УКРАШЕНИЕ ИЗ МУСОРНОГО ПАКЕТА ДЛЯ СУПРУГИ ОЛИГАРХА

Тина Хмельницкая - дизайнер, искусствовед и преподаватель британской школы дизайна. Первое, что она предлагает сделать своим студентам - украшение из мусорных пакетов. На фотографиях это выглядит, как украшение из дорогого черного стекла. Ученики, большая часть которых, супруги известных политиков и «рублевские жены» с недоумением смотрят на педагога, ведь не комильфо с полными картами денег носить на шее мусорный пакет. В какой-то момент отторжение заканчивается и происходит принятие.

Стакан на пальце - весьма концептуальное колечко Фото: Александр ЧЕРНОВ

Стакан на пальце - весьма концептуальное колечкоФото: Александр ЧЕРНОВ

- В Питере активная модная жизнь и хорошо развита фэшн-индустрия. Один из модных критиков носит мою брошь из крышки черной икры, точилки-носа и жемчуга, появиться в украшениях из маленьких куколок или проводов в Европе признак хорошего вкуса. Ведь второго такого украшения нет. Мне было интересно, каково же будет отношение татарстанцев к моим работам, ведь это совсем не золото-брильянты, как принято. Украшения не продаются, но есть друзья, которым они очень нравятся. Для них я продаю их по себестоимости. Колечко в среднем стоит 5-10 тысяч, а колье около 50 тысяч рублей, - рассказывает дизайнер. - Главная особенность в том, что второго такого нет, сделать копию просто невозможно - она все-равно будет отличаться.

Модный "нос" на время выставки в Казани вернул питерский светский лев Фото: Александр ЧЕРНОВ

Модный "нос" на время выставки в Казани вернул питерский светский левФото: Александр ЧЕРНОВ

ИСКУССТВО БЕЗ ПОЛИТИКИ

Есть изделия, украшенные золотом. Один из друзей Тины создает в Европе украшения из венецианского стекла. Один стеклянный диск покрыли золотом, а сверху посадили носорога с жемчугом - получилось концептуально и дорого. Интересна брошь, сделанная из детской пластиковой куколки, которая повторяет очертания «Венеры, рожденной из морской пены» Боттичелли. Кроме того куколка кивает головой при носке. Есть ожерелье с золотым эльфом на батарейках, который машет руками и ногами - за такими украшениями будущее, уверена Тина Хмельницкая.

Носорог на пластике из стекла и золота Фото: Александр ЧЕРНОВ

Носорог на пластике из стекла и золотаФото: Александр ЧЕРНОВ

Не так давно в Калифорнии у Тины завязался спор с агрессивным русским иммигрантом. Мужчина упрекнул дизайнера, что она делает бестолковые милые «жвачки».

- Он осудил ожерелье «Гольф и спортивные увлечения», где гольфкар едет по полю из зеленой веревки. Мужчина предложил сделать другое украшение, где клюшки от гольфа будут согнуты в форме двуглавого российского орла - вот это будет сатира, - подытожил он. Но зачем вдаваться в агрессивную провокацию, когда я могу идти по своему пути. Есть художник ювелир из Амстерадама. Он икона стиля и представлен к крупных музеях Европы. Он создал украшения против загрязнения окружающей среды. Для этого прошелся по побережью и собрал трубочки от напитков. Он их по-своему согнул и покрыл золотом. Выглядит шикарно. Когда я попыталась сделать то же самое - ничего не вышло. Трубочки плавились и гнулись. Я позвонила ему и пожаловалась, что у меня не вышло. Он еще раз подтвердил, что все это колоссальный руд, хоть и выглядит довольно просто, - рассказала Тина Хмельницкая.

Гольфкар отлично смотрится на шее Фото: Александр ЧЕРНОВ

Гольфкар отлично смотрится на шееФото: Александр ЧЕРНОВ

Некоторое время назад в Москве были популярны фигурки пластиковых кукол - «Сонни-Ангел» Не смотря на то, что каждая стоила в районе 4-5 тысяч рублей, Тина набрала их, чтобы создавать атмосферные композиции. Наблюдая за популярностью Тины, родственница ее мужа начала делать то тоже самое. Но сейчас украшения Тины находится в музее, а родственница так и не смогла продвинуться дальше плагиата. Ведь чтобы создавать современные шедевры искусства нужно понимать, что такое искусство и любить свое дело.

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