2018-12-22T10:14:14+03:00
Звезды

Камаловский театр выпустил «Джина», поставив на своей сцене «Очарованного танцем»

На закрытом показе для СМИ присутствовали корреспонденты "КП-Казань"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Постановка очень современная, наполненная юмором и шутками, потрясающими танцами, в которых принимают участие артисты разного поколенияПостановка очень современная, наполненная юмором и шутками, потрясающими танцами, в которых принимают участие артисты разного поколенияФото: Алина ГАБДУЛИНА
Изменить размер текста:

Народный артист Татарстана Ильдус Габдрахманов в 2017 году отметил свой 50-летний юбилей. Отмечал необычно - для него специально поставили пьесу о человеке танца. Но однажды показанный на сцене проект так полюбился и зрителям, и самому Габдрахманову, и драматургу и режиссеру Ильгизу Зайниеву, что появился новый спектакль, который, как уже успели убедиться корреспонденты «КП-Казань», способен буквально взорвать зал.

Пластикой тела можно рассказать о всем, что волнует наших матерей, и так детям становится понятны причины опеки родителей, от которых все мы пытаемся вырваться, как из оков Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Пластикой тела можно рассказать о всем, что волнует наших матерей, и так детям становится понятны причины опеки родителей, от которых все мы пытаемся вырваться, как из оковФото: Алина ГАБДУЛИНА

«Очарованный танцем» - история о талантливом татарском юноше. Он когда-то уехал из Казани в Москву, чтобы добиться успеха. Талант у него был огромный, амбиции - тоже, и вскоре он завертелся вихрем в столичной жизни, получив (или присвоив сам себе, кто его знает?) титул «Джин танца».

Про свою родину и тех, кого оставил в Казани, Саяр, так зовут главного героя, и не вспоминал, пока не проиграл на каком-то танцевальном шоу «народному коллективу». Вот тогда он, униженный и без копейки в кармане, возвращается назад.

Он встречает свою первую партнершу по танцам, когда-то нежно любимую, но преданную, Диляру (заслуженная артистка Татарстана Ляйсан Рахимова), аккомпониатора Азгара Соломоновича (заслуженный артист Татарстана Ильтазар Мухаматгалиев) и своего сына Сайдаша (Артур Шайдуллин), про которого он ничего не знал.

Спектакль о том, как меняются люди, почувствовав поддержку и опору, узнав про себя много нового, и взлетают на новые высоты, получив новые крылья от любимых и любящих людей Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Спектакль о том, как меняются люди, почувствовав поддержку и опору, узнав про себя много нового, и взлетают на новые высоты, получив новые крылья от любимых и любящих людейФото: Алина ГАБДУЛИНА

Спектакль о том, как меняются люди, почувствовав поддержку и опору, узнав про себя много нового, и взлетают на новые высоты, получив новые крылья от любимых и любящих людей.

Постановка очень современная, наполненная юмором и шутками, потрясающими танцами, в которых принимают участие артисты разного поколения. Для каждого из них найдется и пара, и образ, и даже лебединое боа из перьев или балетная пачка, или вовсе - шлем с перьями.

Спектакль наполнен невероятным вокалом и хореографией Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Спектакль наполнен невероятным вокалом и хореографиейФото: Алина ГАБДУЛИНА

Этот тот спектакль, который захочется увидеть вновь и вновь, и, честно говоря, даже ради одного танца - танца о любви матери к сыну. Пластикой тела можно рассказать о всем, что волнует наших матерей, и так детям становится понятны причины опеки родителей, от которых все мы пытаемся вырваться, как из оков.

"Очарованного танцем" хочется видеть вновь и вновь Фото: Алина ГАБДУЛИНА

"Очарованного танцем" хочется видеть вновь и вновьФото: Алина ГАБДУЛИНА

Главный герой возвращается из Москвы в родную Казань и пытается исправить ошибки прошлого Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Главный герой возвращается из Москвы в родную Казань и пытается исправить ошибки прошлогоФото: Алина ГАБДУЛИНА

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Чувашии сотрудник полиции помог слабовидящей девушке вернуться домой
С 29 декабря в Казани начнется "КышДаКар-фест"
У ТОСЭР "Зеленодольск" появилось три новых резидента
24 декабря на двух улицах Кировского района Казани отключат воду
Татарстан приобрел выставочный комплекс Kazan Expo за 9,5 миллиарда рублей
Из Казани могут запустить прямой поезд до Симферополя
В Чувашии из-за очередного смертельного наезда на «проклятом» переходе возбудили уголовное дело
Казани предложили стать побратимом Туркестана
МЧС Татарстана: в 2018 в республике утонуло 96 человек
До конца 2018 года к ТОСЭР "Набережные Челны" присоединятся еще три компании
Новый год-2019 в Чебоксарах: где купить елку
Утром 22 декабря в Татарстане местами ожидается туман
Прокуратура Татарстана проверит информацию о казанской школе, где дети вынуждены учиться в спортзале
Айзиль, Джея, Эрия и Глафира попали в топ редких имен Казани
Минэкономики Татарстана: в 2018 году в республике 95 инновационных проектов получили более 340 миллионов рублей
В столице Татарстана открыли «Окно в Казань»