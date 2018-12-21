Камаловский театр выпустил «Джина», поставив на своей сцене «Очарованного танцем»

Народный артист Татарстана Ильдус Габдрахманов в 2017 году отметил свой 50-летний юбилей. Отмечал необычно - для него специально поставили пьесу о человеке танца. Но однажды показанный на сцене проект так полюбился и зрителям, и самому Габдрахманову, и драматургу и режиссеру Ильгизу Зайниеву, что появился новый спектакль, который, как уже успели убедиться корреспонденты «КП-Казань», способен буквально взорвать зал.

Пластикой тела можно рассказать о всем, что волнует наших матерей, и так детям становится понятны причины опеки родителей, от которых все мы пытаемся вырваться, как из оковФото: Алина ГАБДУЛИНА

«Очарованный танцем» - история о талантливом татарском юноше. Он когда-то уехал из Казани в Москву, чтобы добиться успеха. Талант у него был огромный, амбиции - тоже, и вскоре он завертелся вихрем в столичной жизни, получив (или присвоив сам себе, кто его знает?) титул «Джин танца».

Про свою родину и тех, кого оставил в Казани, Саяр, так зовут главного героя, и не вспоминал, пока не проиграл на каком-то танцевальном шоу «народному коллективу». Вот тогда он, униженный и без копейки в кармане, возвращается назад.

Он встречает свою первую партнершу по танцам, когда-то нежно любимую, но преданную, Диляру (заслуженная артистка Татарстана Ляйсан Рахимова), аккомпониатора Азгара Соломоновича (заслуженный артист Татарстана Ильтазар Мухаматгалиев) и своего сына Сайдаша (Артур Шайдуллин), про которого он ничего не знал.

Спектакль о том, как меняются люди, почувствовав поддержку и опору, узнав про себя много нового, и взлетают на новые высоты, получив новые крылья от любимых и любящих людейФото: Алина ГАБДУЛИНА

Спектакль о том, как меняются люди, почувствовав поддержку и опору, узнав про себя много нового, и взлетают на новые высоты, получив новые крылья от любимых и любящих людей.

Постановка очень современная, наполненная юмором и шутками, потрясающими танцами, в которых принимают участие артисты разного поколения. Для каждого из них найдется и пара, и образ, и даже лебединое боа из перьев или балетная пачка, или вовсе - шлем с перьями.

Спектакль наполнен невероятным вокалом и хореографиейФото: Алина ГАБДУЛИНА

Этот тот спектакль, который захочется увидеть вновь и вновь, и, честно говоря, даже ради одного танца - танца о любви матери к сыну. Пластикой тела можно рассказать о всем, что волнует наших матерей, и так детям становится понятны причины опеки родителей, от которых все мы пытаемся вырваться, как из оков.

"Очарованного танцем" хочется видеть вновь и вновьФото: Алина ГАБДУЛИНА