2018-12-20T16:31:16+03:00
Общество

Тетради на коленях, ноутбук на полу: в казанской школе уроки проходят в фойе, спортивном и даже актовом залах

Дети жалуются на боли в спине [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Интернете появились резонансные фотографии, сделанные в казанской школе №114, которая находится на улице Кулагина. На них видно, что уроки в учреждении проходят в спортивном зале и коридоре. Дети получают образование, держа учебники в руках, а тетради - на коленях. Ноутбук учителя лежит на полу.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Передовой, однако, Татарстан. Или это новая методика? Коленно-суставная? - интересуется автор поста.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

"КП-Казань" удалось связаться с родительницей одного из учащихся данной школы. По ее словам, там "творится полный бардак".

- Учителя меняются постоянно. Вот, два учителя по математике сменилось с начала года, а учителей английского языка сколько поменяли - я не смогу сосчитать. Иногда преподают старшеклассники и студенты. Бывает, что учителей заменяет секретарь школы. Мебель ужасная, ремонт тоже, - начала свой рассказ Екатерина (имя изменено – Ред.). - Уроки проходят, где попало, но только не в классах. Иногда в фойе, иногда в актовом зале. В спортивном зале тоже, да вы и сами фотографии видели. Дети жалуются, у них спины болят и простужены они вечно из-за этого.

По мнению родительницы, дело в том, что в школе учатся 562 ребенка в то время, как она рассчитана всего на 325.

Также, собеседница "Комсомолки" сообщила, что в учреждении есть и другие проблемы: администрация постоянно просит деньги на охрану, учебники, форму и дискотеки, а в раздевалке неизвестные систематически портят вещи.

- Для решения сложившейся ситуации и в связи с тем, что возможность расширения площадей школы №114 отсутствует, Управлением образования Исполнительного комитета Казани со следующего года планируется осуществлять набор в школе № 114 не более двух первых классов, - ответили одному из родителей в комитете по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Татарстана.

Предложение администрации школы построить дополнительный корпус, было признано невозможным. Дело в том, что поблизости нет участков, свободных от прав третьих лиц.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

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