В Татарстане сгорел крупный мебельный цех, есть погибшие

Страшный пожар произошел сегодня, 19 декабря, на территории цеха по производству мебели и оптово-розничного склада торгового дома "Агат" на улице Объездной в Альметьевске.

Огонь заметили в 11.36, в разгар рабочего дня, сразу вызвали пожарных. Огнеборцы примчались за считанные минуты. К моменту их приезда в цехе открытым огнем горели находящиеся там вещи. Общая площадь пожара составила более 240 квадратных метра.

К сожалению, всех сотрудников предприятия вывести не удалось. Поскольку мебельное производство подразумевает наличие большого количества легкогорючих и воспламеняющих веществ, то распространившийся едкий дым стал причиной отравления продуктами горения двух человек. Их сразу доставили в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/682961" frameborder="0"></iframe> Пожар в Альметьевске часть 2.

Руководство цеха сообщило огнеборцам, то не могу нигде найти еще двух сотрудников предприятия. Увы, но худшие опасения подтвердились. Сотрудники скончались. Тело первого погибшего обнаружено в 12.17, второго отыскали в 12.41. Для установления их личностей потребуется генетическая экспертиза - тела сильно обгорели.

Пожару присвоили 3 ранг. Пожарные приступили к тушению одноэтажного каркасного металического склада, размерами 12х20 метров. Выяснилось, что автономной системой пожаротушения оно не оборудовано. Угрозы перехода огня на соседние здания небыло. Открытое горение было ликвидировано в 12.35

- К ликвидации пожара привлекалось от РСЧС 88 человек, 24 единиц техники, в том числе от МЧС - 61 человек, 15 единиц техники, - сообщили в МЧС Татарстана. По замерам ПДК вредных веществ не превышены.

По данному факту СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.