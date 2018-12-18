2018-12-18T15:51:16+03:00
Общество

В Казани спасатели вызволили из колодца таксу

Помимо собаки туда могли провалиться и гуляющие рядом дети [фото]
Лика ИСАЕВА
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Испуганное животное нужно было еще поймать.Испуганное животное нужно было еще поймать.Фото: МЧС Татарстана
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Когда во время прогулки утром 18 декабря у жительницы Казани пропала собака - любимица всей семьи маленькая такса, то женщина сильно испугала. Вроде, пес был все время на глазах, носилась за многоэтажкой по снегу, а потом, едва женщина, отвернулась, исчезла.

Хозяйка громко звала собаку, бегала вдоль дома, и услышала тихий скулеж. Собака словно где-то рядом плакала, но понять где, женщина смогла только тогда, когда обнаружила канализационный колодец. Люк был открыт, и такса провалилась в него.

Самостоятельно женщина достать собаку не могла, она позвонила в службу "112". Ведь открытый люк - угроза не только для собак, но и для гуляющих детей.

Хозяйка не могла сама достать питомца, пришлось вызывать спасателей. Фото: МЧС Татарстана

Хозяйка не могла сама достать питомца, пришлось вызывать спасателей.Фото: МЧС Татарстана

Приехавшие на вызов спасатели спустились в коллектор и поймали испуганную собаку. Когда такса попала в руки своей хозяйки, то от радости у нее чуть не оторвался хвост - виляя им, она словно выражала свою благодарность женщине и специалистам в своем спасении.

Момент встречи собаки и хозяйки. Фото: МЧС Татарстана

Момент встречи собаки и хозяйки.Фото: МЧС Татарстана

В итоге тот самый колодец закрыли люком сотрудники коммунальных служб, сообщили в МЧС Татарстана.

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