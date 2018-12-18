В Казани спасатели вызволили из колодца таксу

Когда во время прогулки утром 18 декабря у жительницы Казани пропала собака - любимица всей семьи маленькая такса, то женщина сильно испугала. Вроде, пес был все время на глазах, носилась за многоэтажкой по снегу, а потом, едва женщина, отвернулась, исчезла.

Хозяйка громко звала собаку, бегала вдоль дома, и услышала тихий скулеж. Собака словно где-то рядом плакала, но понять где, женщина смогла только тогда, когда обнаружила канализационный колодец. Люк был открыт, и такса провалилась в него.

Самостоятельно женщина достать собаку не могла, она позвонила в службу "112". Ведь открытый люк - угроза не только для собак, но и для гуляющих детей.

Хозяйка не могла сама достать питомца, пришлось вызывать спасателей.Фото: МЧС Татарстана

Приехавшие на вызов спасатели спустились в коллектор и поймали испуганную собаку. Когда такса попала в руки своей хозяйки, то от радости у нее чуть не оторвался хвост - виляя им, она словно выражала свою благодарность женщине и специалистам в своем спасении.

Момент встречи собаки и хозяйки.Фото: МЧС Татарстана

В итоге тот самый колодец закрыли люком сотрудники коммунальных служб, сообщили в МЧС Татарстана.