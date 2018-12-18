2018-12-18T14:48:00+03:00
Звезды

Как я «выключал» свет мыслью и прогнал фантом смерти: Дневник участника кастинга «Школы экстрасенсов» в Казани

Место отбора было скрыто от широкой общественности
Искандер ЯРУЛЛИН
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Кастинг в шоу про экстрасенсов проходил в зале танцевальной школыКастинг в шоу про экстрасенсов проходил в зале танцевальной школыФото: Искандер ЯРУЛЛИН
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Не буду лукавить, любимая мамой «Битва» откровенно говоря себя изжила. Достаточно прочитать комментарии телезрителей в социальных сетях - одни из них находят доказательства актерской карьеры финалистов (утаить многие факты уже невозможно) другие расписывают подробный спойлер еще в начале проекта, объясняя тем, что все происходит по режиссерскому сценарию.

Новый же проект «Школа Экстарсенсов» в формате реалити-шоу выйдет в свет осенью следующего года. Учителями будущих «школьников» станут победители предыдущих сезонов - маги Свами Даши и Константин Гецати. К слову, все они, тоже «выучились» экстрасенсорике у мастеров своего дела. Правда, не на федеральном телеканале, как предлагают сейчас, а в Тибетских горах у седых монахов.

Объявление о кастинге в Казани гласило, что попасть на проект смогут лишь люди с экстрасенсорными способностями. Я решил проверить так ли это. Начал с яркого образа. Дома надел на себя все самое черное. Удивительным образом в гардеробе нашлась рубашка с перьями из испанской «Зары». На шее оказался объемный талисман, который приобрел в сувенирной лавке в Африке, руки украсили браслеты из камней оттуда же. Мой псевдоним был Володар. По легенде, после употребления медицинских препаратов я начал видеть будущее и во сне оказывался в местах, где происходило ужасное.

Шел, откровенно говоря, провести расследование и убедиться, что все фарс. Но удивительное стало происходить, как только я подошел к месту, где проходил кастинг ясновидящих.

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Организаторы кастинга сразу решили уберечь себя от сумасшедших, которые из города в город преследуют их группу, рассказывая о своем «даре». Место проведение кастинга было скрыто.

На сайте проекта нужно было заполнить анкету, чего я не сделал, понадеявшись на «авось». С хитрецой раздобыв у коллег адрес, вечером в заключительный третий день кастинга я в загадочном образе направился к месту.

Знал район, в котором проходит кастинг в «Школу», номер дома был записан в телефоне, который предательски выключился на морозе и не собирался работать. Зарядное устройство осталось дома, и я направился совсем в другую сторону. Помнил лишь то, что кастинг проходит в какой-то танцевальной школе. А их в районе новостроек по три в каждом доме (я сосчитал). Навстречу шла девушка с тубусом. Когда я поинтересовался – какие танцевальные школы есть поблизости? Она вдруг переспросила, что мне нужна та, где проходит кастинг экстрасенсов? И сама решила проводить меня до нужной двери.

- Я тоже записалась, мне перезвонили и пригласили в 16.30. Но я передумала идти, - рассказала мне девушка.

Именно под ее именем я случайно попал на кастинг. Зато мужчина, который зашел следом за мной без записи был тут же отправлен обратно. На его месте мог оказаться и ваш покорный слуга, если бы не случайная встреча на улице.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ И МАГИЯ ЗА ШТОРКОЙ

Начиная уже от входа толпились люди разного возраста - в основном все в черной одежде. Увидев все оттенки этого цвета, я восхитился своей логикой. Передо мной стоял мужчина с бусами, в футболке расписанной пентаграммой, женщина в черных очках, мужчина в костюме полицейского с обожженным лицом, другой - в черном фартуке. Большинство - люди от 40 лет и старше. Оказалось, некоторые приехали в Казань из различных районов Татарстана - Сарманово, Алексеевска и Альметьевска. На контакт со мной они шли неохотно. Между собой горячо обсуждали финал недавно закончившегося нового сезона «Битвы», рассказывали о жутких случаях из жизни. По их словам, кто-то во время пробежки постоянно находит покойников, другой разговаривает с животными и видит «фантомы» на кладбище. Еще при входе участникам выдают анкету, где нужно написать - в чем ваша «уникальность».

Из-за двери, де проходило прослушивание экстрасенсов то и дело выбегала хрупкая девушка в слезах. Вскоре стала выбегать другая. Вышедшие говорили, что нужно «прочитать» ее тяжелую судьбу. Парень, который зашел передо мной сказал о трех попаданиях. Значит он смог «увидеть» что смогло задеть ее до слез.

Ажиотаж вызвала симпатичная девушка, которая представлялась Александра. После того как она вышла - за ней потянулся хвост из сотрудников, проводивших прослушивание - все хотели получить ее предсказание. Все как в «Битве»! Тут же садились за шторкой, спрашивали про отношения с молодыми людьми и о здоровье родственников. Александра всем подробно отвечала. Я решил воспользоваться «служебным положением» и тоже подошел. Первым делом ясновидящая поинтересовалась: «Зачем вы здесь? Не вижу, что за тем же, как и все»

ДЕВОЧКА В СЛЕЗАХ И МОЙ СБИТЫЙ ДВОЙНИК

Пришла очередь Володара (то есть меня). Девушка с планшетом проводила в просторный зал. Стол, стул, видеокамера... попросили присесть и поинтересовались - нужны ли мне для кастинга какие-либо магические атрибуты.

Столик, за которым сидели экстрасенсы уже весь был закапан ржавым воском церковных свечей, красными пятнами, похожими на кровь и изрезан ножом. Табличка с надписью «Казань», с которой нужно было сфотографироваться, тоже была во всем этом.

Девушка- продюсер стандартно поинтересовалась - зачем я пришел и какие способности у меня есть? Когда я начал рассказывать свою историю, вдруг погас свет. Через мгновение он включился. Я посчитал, что мне подфартило и вовремя сказал: «Это нормально. Такое у меня постоянно случается. Выключаю технику силой мысли». Хотя сам не понял, от чего свет в помещении погас. Но в глазах людей, проводивших кастинг, увидел интерес ко мне.

Одну из девушек посадили рядом со мной и попросили рассказать про нее. Прежде не приходилось заниматься подобным. Попытался включить логику. По выпученным глазам было мне стало понятно, что у девушки экзофтальм (смещение глазного яблока вперед – Ред.). Он бывает из-за заболевания крови, длинные светлые волосы были сбиты, значит, она их собирает в косу, чтобы не мешали по работе, нет маникюра – редко бывает на людях, сдавлена подошва у кроссовок - много передвигается, сутулая фигура – не дружит со спортом, грубая кожа на ладонях - рабочая профессия. Своими наблюдениями я поделился с продюсерами. Девушка с заплаканными недавно глазами, видимо, после предыдущего испытуемого делала вид, что ничего не слышит. Когда выступление стало томным, я сказал, что вижу рядом фантом смерти, но я его прогнал. Этими словами снова привлек к себе заинтересованные взгляды.

Меня спросили - к кому бы я хотел попасть из двоих наставников - к Гецати или к Даши. Можно было обратиться к ним через видеокамеру. После своего бредового выступления я вышел.

Когда дошел до проезжей части, в нескольких метрах от меня машина сбила парня точно в такой же куртке как у меня - просто мой двойник! В знаки я не верю. Но, видимо, все же вселенная, наказала парня за то, что он оделся как я. К счастью, ничего страшного – молодой человек встал, отряхнулся, кинул пару нецензурных фраз водителю и пошел дальше. Слишком много необычного произошло за один вечер. Поэтому если мне все-таки позвонят продюсеры, то увидимся осенью в «Школе Экстрасенсов».

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