«На дураков не надо обижаться»: 106-сантиметровая девушка из Казани выиграла конкурс красоты и хочет создать сообщество карликов

Победителем в конкурсе красоты среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана-2018» стала 29 летняя Регина Иванова. Девушка до последнего мгновения не верила, что ей вручили главную корону, ведь она была самой старшей из участниц - ей 29 лет.

"НА ДЕТЕЙ И ДУРАКОВ НЕ НАДО ОБИЖАТЬСЯ"

12 лет назад Регина приехала в Казань из поселка Иштуган Сабинского района Татарстана, чтобы выучиться на эколога и психолога. Ей почти сразу предложили работу в благотворительной организации. Там Регина занималась детьми.

– Часто, когда выходили вместе с ребятами на улицу, люди начинали снимать меня на мобильные телефоны. Сначала это раздражало, а потом мама сказала, что на детей и дураков не надо обижаться. Сейчас к карликам относятся проще, но возникают случаи, когда еще ловлю удивленные взгляды, - рассказывает Регина.

Девушка - инвалид второй группы. У нее врожденное заболевание, оно заключается в торможении роста конечностей – хондродистрофия. Сейчас рост Регины 106 сантиметров. Это не мешает ей работать в мечети Иман Нуры в поселке Нагорный и заниматься благотворительной деятельностью. На попечении у Регины около 100 ребятишек от 6 до 18 лет. Всем она старается помочь и организовать досуг. Ходит с ребятами в кино, в театр, общается на важные темы. Подопечные называют ее - фея Регина.

- Дети часто спрашивают - почему я такого роста. Я отвечаю, что мой дедушка был гномом и добывал алмазы. А на само деле это заболевание генетическое и передается по роду через восемь поколений, - рассказала «КП-Казань» Регина.

НАЧИНАЛА С МАТЕРНЫХ ЧАСТУШЕК

Когда Регина переехала в Казань, через несколько лет не стало самого родного человека - мамы. Она умерла от рака. Родители, понимая, что девочке с детва придется непросто, приучали ее к творчеству.

С детства девушка мечтала стать хотя бы участницей конкурса красоты, а посчастливилось стать победителемФото: Александр ЧЕРНОВ

- Я любила петь. Первые песни у меня были матерные частушки. Их мы разучили вместе с дедушкой. Так же своими руками я делаю цветы из атласных лент и составляю из них букеты для невест, - рассказала Регина.

ВЫИГРАТЬ ПОМОГЛА МАГИЯ

На конкурсе среди женщин-инвалидов Регина выступила с номером, где была в образе феи. Вместе с ней выступил ее партнер по танцу. Они с ним одинакового роста. Номер, где карлики выступали в образе феи очаровал членов жюри и зрителей. Некоторые зрители в зале аплодировали стоя, высоко оценив чувство юмора и храбрость двоих маленьких людей. В детстве Регина любила стоять перед зеркалом и хотела быть участницей конкурса красоты. В 29 лет ей удалось выступить, очаровать зал и получить главную корону, при том что конкурентами были девушки, которым по 17 и 18 лет.

В победе Регина видит заслугу необычного магического ритуала - во время подготовки к конкурсу одна из участниц предыдущих лет сказала, что на месте, где любит сидеть Регина раньше сидела победительница прошлого года. Регина серьезно отнеслась к этим словам и на удачу потерла ее место. Через несколько дней девушка стала обладателем главного титула конкурса красоты.

СОБРАТЬ ВСЕХ КАРЛИКОВ ВМЕСТЕ

За пять лет проведения конкурса красоты среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана» мероприятие поддерживали звезды российской эстрады. В жюри приглашали певицу Сати Казанову, а экс-Виагра исполнила совместную песню с победителем конкурса 2016 года - Вероникой Лазаревой. У девушки отсутствуют конечности, но это не мешает ей даже играть на фортепиано. В этом году никто из именитых исполнителей на конкурсе присутствовать не смог, но Анна Седокова отправила участницам подарки - платья собственного бренда. Каково же было разочарование Регины, когда наряд на ее 106 сантиметровую фигуру платье оказалось несоразмерно велико, а на плечах мало. – Зато футболка хорошо сидит - подбадривает себя девушка.

Уже много лет Регина Иванова хочет объединить всех карликов Татарстана, чтобы они могли знакомиться друг с другом и постоянно общаться между собой. Сейчас девушка ведет поиск карликов во всех городах. И у нее есть положительные результаты.

- Хочу создать сообщество маленьких людей. Эти люди очень замкнуты. Я же хочу помочь им воссоединиться. Я уже нашла таких людей в Казани, Балтаси, Вятских полянах. Так я познакомилась со своим партнером по танцам, - рассказала Регина Иванова.

Девушка мечтает, чтобы все карлики были вместе и смогли держаться друг за друга, так же дружить и заводить семьи.