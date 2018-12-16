2018-12-18T12:05:52+03:00
Дом. Семья

В Татарстане спасли новорожденных щенков, выброшенных в полынью на реке

Добровольцы ползли по льду реки Танайка за примерзшими ко льду животными
Лика ИСАЕВА
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Щенкам несколько дней от родуЩенкам несколько дней от роду
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Рисковали своей жизнью жители Елабужского района в субботу, 15 декабря, когда увидели примерзших ко льду шестерых щенков на реке Танайка. Подростки проползли несколько метров, чтобы вытащить на берег животных. Кто-то выбросил их на хрупкий лед возле полыньи, где у малышей не было бы шансов выжить без помощи в ледяной воде. Одного щенка пришлосьбуквально вырезать из льда - малыш успел примерзнуть.

Чтобы вытащить животных, добровольцам пришлось ползти по льду на животах

Чтобы вытащить животных, добровольцам пришлось ползти по льду на животах

Из шести щенков выжили только четыре. Среди них одному требуется круглосуточный уход - пес получил травму головы, у него сильное переохлаждение.

Щенкам от роду не больше семи дней, они еще не открыли глаза, и кормить их необходимо через соску. Волонтеры Елабуги ищут неравнодушных жителей района, которые смогли бы взять к себе домой щенков для выкармливания.

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