2018-12-18T14:35:38+03:00
Дом. Семья

В Казани Дед Мороз устроился водителем трамвая

В преддверии новогодних праздников в общественном транспорте начинают происходить чудеса [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

В понедельник 17 декабря, многие казанцы, которые отправились на работу на общественном транспорте, стали свидетелями необычной картины.

Трамваем под четвертым номером управлял настоящий Дед Мороз. По словам пассажиров, сказочный дедушка сделал несколько кругов по маршруту, после чего снял праздничную шубу. К сожалению многих, оказалось, что в костюме и с бородой все это время находился обычный водитель.

В депо №1 подтвердили, что в костюме Деда Мороза на рейс вышел обычный водитель трамвая. Это ни акция, а единичный случай, когда сотрудник предприятия по собственной инициативе надел костюм, чтобы порадовать казанцев.

И это ему удалось - сказочного персонажа не только фотографировали в кабине трамвая. Некоторые пассажиры просили Деда Мороза сфотографироваться с их детьми.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Целая очередь за фотоснимком выстроилась, когда водитель в костюме вышел на улицу по технической необходимости.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки