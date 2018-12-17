В Казани Дед Мороз устроился водителем трамвая

В понедельник 17 декабря, многие казанцы, которые отправились на работу на общественном транспорте, стали свидетелями необычной картины.

Трамваем под четвертым номером управлял настоящий Дед Мороз. По словам пассажиров, сказочный дедушка сделал несколько кругов по маршруту, после чего снял праздничную шубу. К сожалению многих, оказалось, что в костюме и с бородой все это время находился обычный водитель.

В депо №1 подтвердили, что в костюме Деда Мороза на рейс вышел обычный водитель трамвая. Это ни акция, а единичный случай, когда сотрудник предприятия по собственной инициативе надел костюм, чтобы порадовать казанцев.

И это ему удалось - сказочного персонажа не только фотографировали в кабине трамвая. Некоторые пассажиры просили Деда Мороза сфотографироваться с их детьми.

Фото: Соцсети

Целая очередь за фотоснимком выстроилась, когда водитель в костюме вышел на улицу по технической необходимости.

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