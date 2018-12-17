Утром 17 декабря в час пик на улице Назарбаева в Казани водитель мусоровоза, выезжая из прилегающего двора заметил огонь в грузовом отсеке.

Мужчина пытался потушить пламя самостоятельно. Эпицентр возгорания находится внутри мусорной массы. Водителя смутило, что среди отходов лежали баллоны с неизвестным содержимым и в любой момент они могли взорваться. От греха подальше, мужчина вывалил горящий мусор прямо на проезжу часть. Это создало пробку, заложниками которой в основном стал общественный транспорт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/682604" frameborder="0"></iframe> В Казани из-за горящего на дороге мусора возникла пробка.соцсети

- На пульт службы экстренного реагирования звонок о возгорании поступил в 8:57. На место сразу выехала СПЧ-1 на двух автоцистернах. К приезду машин огнем были охвачены десять квадратных метров проезжей части, - рассказали «КП-Казань» в МЧС Татарстана.

Когда пламя было устранено, а баллоны извлечены из общей кучи мусора, рабочие очистили дорогу. Они загрузили отходы обратно в машину, которая в итоге отправились в сторону полигона.

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