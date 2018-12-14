Как татарстанцам выбрать правильное шампанское для встречи Нового года-2019

Без чего нельзя представить себе классический Новый год? Без оливье, бенгальских огней, звона курантов и, конечно, шампанского. О том, как выбрать действительно качественное, вкусное и главное - безопасное игристое в преддверии праздника рассказали специалисты Роскачества.

«ИГРИСТЫЙ ВИННЫЙ НАПИТОК» - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ШАМПАНСКОЕ

Для большинства людей термины «шампанское» и «игристый винный напиток» едва ли не синонимы. Однако это совсем не так.

В такой бутылке может содержаться до 50% виноматериала (как виноградного, так и иного фруктового происхождения), остальное – вода, ароматизаторы и красители, а «метод брожения» - искусственная газация, рассказывают специалисты Роскачества.

Отметим, что сейчас на российском рынке алкогольной продукции выросла доля этих самых «игристых винных напитков». Стоимость таких продуктов начинается едва ли не от 150 рублей. Их крепость составляет около 8%.

Обычно такие напитки имеют «иностранные» названия, напоминающие итальянские винные бренды и соответствующую им форму бутылки. Однако к классическому игристому вину они не имеют никакого отношения. Эксперты отмечают, что ценность такого «шампанского» весьма сомнительна.

Если вы хотите встретить Новый год с настоящим шампанским, то ищите на бутылки, на этикетках которых будут слова «игристое вино» или «российское шампанское».

ЦЕНА - НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ

Цена - не показатель во многих ситуациях. Выбор шампанского одна из них. На сегодня цены на игристые вина из российского винограда могут начинаться от 300 рублей, а в акции доходить до 200. Поэтому их низкая стоимость - это не повод сомневаться в качестве продукта. Дело в том, что для производства вина в больших объемах сбор урожая могут проводить с помощью специальных комбайнов, что снижает затраты на ручной труд и удешевляет готовый продукт.

Если вы хотите быть уверенными на 100%, что вино произведено из винограда, выращенного в России, ищите на этикетке надпись вино защищенного географического указания и вино защищенного наименования места происхождения, советует Роскачество

ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИРА

Игристые вина различаются не только по производителям, но и по категории. Мир шампанского достаточно разнообразен. Бывают, к примеру, легкие и свежие «экстра-брют» на аперитив, к закускам, морепродуктам, рыбным блюдам или красные полусладкие - к десертам, фруктам и даже к сложным блюдам восточной и азиатской кухни.

Вино различается по цвету, количеству сахара и степени «игристости». Существуют белые, розовые и красные; экстра-брют (совершенно сухие), брют (очень сухие), сухие, полусухие, полусладкие и сладкие.

При этом, есть заблуждение, что игристые вины с содержанием сахара менее качественные. Однако исследования Роскачества этого не подтверждают.

«Выдержанное» вино – вино, которое выдерживалось не менее 6 месяцев в специальной емкости либо не менее 9 месяцев в бутылке. «Коллекционное» вино изготавливается классическим методом и выдерживается в бутылке не менее двух лет.

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ НАПИТКА

Температура подачи большинства игристых вин колеблется в диапазоне от 6 до 9 градусов выше нуля. Для дорогих коллекционных вин, температура может приближаться к верхней границе и даже до 10 градусов. Это позволяет более полно раскрыться сложному аромату.

В противовес этому, недорогие вина напротив - лучше пить ледяными. Именно для этого знающие люди ставят рядом со столом небольшое ведерко со льдом. Однако не стоит класть слишком много льда. Его должно быть на треть объема, а оставшиеся 2/3 лучше занять холодной водой.