Новый год-2019 в Казани: куда сходить и что посмотреть

На улицах Казани медленно, но верно появляются новогодние украшения, игрушками и мишурой наряжаются елки, а гирляндами - окна домов. Все это, безусловно, помогает появлению праздничного настроения, но каждый из нас может самостоятельно поспособствовать ускорению этого процесса.

Так, в перерывах между покупками подарков для родных и близких можно уделить время себе: сходить в театр, кафе, кино или на концерт.

"КП-Казань" с радостью подскажет вам, как и где в столице Татарстана можно провести уходящий 2018 год

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ

Уже почти месяц у жителей Казани есть возможность покататься на открытом катке стадиона "Трудовые резервы". Он работает по будням с 17.30 до 21.00, а по выходным с 14.00 до 22.00 (для хоккеистов с 12.00 до 14.00). Искусственный лед и специальное оборудование позволяет катку работать даже при маленькой минусовой температуре.

Помимо этого, в Казани функционирует самый длинный каток в Европе, который находится на Кремлевской набережной. Каждые четверг, пятницу и субботу на нем проходят бесплатные занятия тренеров.

А 14 декабря в парке Черное озеро официально заработал собственный каток. Он будет работать ежедневно: с 13.00 до 22.00 в будние дни и с 10.00 до 22.00 – в выходные. Пришедшие со своими коньками смогут покататься бесплатно, для остальных предусмотрен пункт аренды коньков.

Взять их напрокат можно и на других вышеперечисленных катках.

МЕРОПРИЯТИЯ

Известно, что главная елка Казани будет установлена у Центра семьи "Казань". Там же расположиться и ледовый городок. На их открытие, которое состоится, 28 декабря, было выделено почти 3 миллионов рублей.

Концертная программа будет длиться не менее 4 часов. В ходе нее перед горожанами выступят творческие коллективы города, а также Дед Мороз, Снегурочка и Кыш Бабай. Помимо этого, тем же вечером состоится праздничный салют.

С 29 декабря по 4 января в Казани своими глазами можно будет увидеть шоу на воде "Миссия Одиссей" Марии Киселевой. Это будет путешествие по мифам Древней Греции вместе с Одиссеем, Орфеем, Эвридикой и циклопом Полифемом.

ЯРМАРКИ

Казань в этом году как никогда прежде будет богата на новогодние ярмарки. Они пройдут как в крупных торговых центрах, так и в музеях. Например, в Национальном музее Татарстана 15 декабря с 11.00 до 16.00 состоится ярмарка новогодних подарков "Музейный базар".

Помимо этого праздничные выставки состоятся в "Казанской ярмарке" (15 и 16 декабря с 10.00 до 19.00 и с 10.00 до 15.00 соответственно) и во Дворце спорта (с 19 по 22 декабря с 10.00 до 18.30 и 23 декабря с 10.00 до 15.00).

СПЕКТАКЛИ

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала готов предложить жителям Казани свои спектакли в предновогодние дни.

Так. 18 декабря в стенах театра покажут пьесу "Здравствуй мама, это я!", 21 декабря состоится премьера "Очарованного танцем".

23 декабря казанцы смогут увидеть на сцене "камала" постановку "Прощайте" и "Запах полыни", а 26 числа - драму "И дольше века длится день".

22, 25, 26, 30 декабря самым юным ценителям театра покажут спектакль "Коза, Овца и другие".

В преддверии Нового года в театре пройдет показ комедий "Любишь, не любишь" и "Вызывали?" соответственно.

Полное расписание:

18 декабря в 19.00 ИС НМЕ, УЛЫМ! / ЗДРАВСТВУЙ, МАМА, ЭТО Я! 12+

21 декабря в 19.00 Премьера. БИЮ П РИЕ / ОЧАРОВАННЫЙ ТАНЦЕМ 12+

22 декабря в 14.00 К , САРЫК .Б. / КОЗА, ОВЦА И ДР. 6+

23 декабря в 17.00 ХУШЫГЫЗ / ПРОЩАЙТЕ (ВИДЕО)

23 декабря в 18.00 РЕМ ИСЕ / ЗАПАХ ПОЛЫНИ 12+

25 декабря в 11.00 К , САРЫК .Б. / КОЗА, ОВЦА И ДР. 6+

25 декабря в 14.00 К , САРЫК .Б. / КОЗА, ОВЦА И ДР. 6+

26 декабря в 11.00 К , САРЫК .Б. / КОЗА, ОВЦА И ДР. 6+

26 декабря в 19.00 М ГЕЛЕК БУРАН / И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ 12+

27 декабря в 19.00 C ЯСЕ МЕ, C ЙМИСЕ МЕ... / ЛЮБИШЬ, НЕ ЛЮБИШЬ...12+

30 декабря в 11.00 К , САРЫК .Б. / КОЗА, ОВЦА И ДР. 6+

30 декабря в 14.00 К , САРЫК .Б. / КОЗА, ОВЦА И ДР. 6+

30 декабря в 18.00 КИЛ ЯВА, КИЛ ЯВА.../ВЫЗЫВАЛИ?..12+

Стоимость билетов 200-1200 руб.

Ул.Татарстан, 1

Касса

8 (843) 293 03 74. Время работы: пн.-вс. с 10:00 до 19:30

Сайт театра

КАФЕ

А после спектакля неплохо было бы перекусить, верно? В центре города, недалеко от театра имени Галиасгара Камала есть сразу несколько подходящих заведений.

На улице Шигабутдина Марджани, например, есть кафе Shamsi. Кафе сертифицировано по стандартам "халяль" и успешно продолжает традиции восточного гостеприимства. Сюда можно прийти как одному, так и дружной компанией.

Кафе "Shamsi" успешно продолжает традиции восточного гостеприимства и демонстрирует обновленный во всех смыслах образ на месте бывшего заведения "Медина".

Новый собственник рад предложить гостям мягкий и уютный сервис поистине семейного места. Вас приятно удивят доступные цены (средний чек - 250р.) и превосходное понимание тонкостей пряной кулинарии.

Солнечной (shamsi - солнечный (араб.)) Азии.

Кафе сертифицировано по стандартам "халяль".

Расположено по адресу: Ш.Марджани, 18, тел. 8927 036 41 88 Instagram

А если вы решили перекусить где-нибудь всей семьей, то вас радушно готовы встретить в парке "Tiki Viki". Интересно, что помимо хорошего семейного кафе здесь имеется более 25 аттракционов. Среди них лабиринты, тюбинги, батуты и даже скалодромы.

В общей сложности, площадь парка составляет 2 тысячи квадратных метров. В "Tiki Viki" часто проходят различные мастер-классы и мероприятия с веселыми аниматорами. В таком месте можно и день рождение отметить и просто хорошо провести время. Парк удобно расположился в ТЦ "Республика" на улице Петербургская.

Для справки, парк "Tiki Viki" имеет 10 зон различных активностей для любого возраста и работает 12 часов ежедневно и без перерывов.

Адрес: ул. Петербургская, д. 9, ТЦ «Республика»

Телефон для справок: 8(843)202-20-55

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В случае, если вы сторонник кофе, спокойствия и уюта, то вам должна прийти по душе кофейня с татарским названием "Кунак".

Заведение расположилось в одноэтажном доме постройки 18 века на улице Каюма Насыри. Сидя на деревянной мебели и наблюдая из окна центр города, вы сможете выпить не только чашечку кофе, в меню имеется также какао, имбирный чай и иван-чай с шишками.

Адрес: ул.Каюма Насыри, 15А Instagram

Напомним, на новогоднее украшение столицы Татарстана в этот раз было выделено более 106 миллионов рублей.