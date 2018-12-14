Новый год-2019 в Казани: куда сходить и что посмотреть

На улицах Казани медленно, но верно появляются новогодние украшения, игрушками и мишурой наряжаются елки, а гирляндами - окна домов. Все это, безусловно, помогает появлению праздничного настроения, но каждый из нас может самостоятельно поспособствовать ускорению этого процесса.

Так, в перерывах между покупками подарков для родных и близких можно уделить время себе: сходить в театр, кафе, кино или на концерт.

"КП-Казань" с радостью подскажет вам, как и где в столице Татарстана можно провести уходящий 2018 год

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ

Уже почти месяц у жителей Казани есть возможность покататься на открытом катке стадиона "Трудовые резервы". Он работает по будням с 17.30 до 21.00, а по выходным с 14.00 до 22.00 (для хоккеистов с 12.00 до 14.00). Искусственный лед и специальное оборудование позволяет катку работать даже при маленькой минусовой температуре.

Помимо этого, в Казани функционирует самый длинный каток в Европе, который находится на Кремлевской набережной. Каждые четверг, пятницу и субботу на нем проходят бесплатные занятия тренеров.

А 14 декабря в парке Черное озеро официально заработал собственный каток. Он будет работать ежедневно: с 13.00 до 22.00 в будние дни и с 10.00 до 22.00 – в выходные. Пришедшие со своими коньками смогут покататься бесплатно, для остальных предусмотрен пункт аренды коньков.

Взять их напрокат можно и на других вышеперечисленных катках.

МЕРОПРИЯТИЯ

Известно, что главная елка Казани будет установлена у Центра семьи "Казань". Там же расположиться и ледовый городок. На их открытие, которое состоится, 28 декабря, было выделено почти 3 миллионов рублей.

Концертная программа будет длиться не менее 4 часов. В ходе нее перед горожанами выступят творческие коллективы города, а также Дед Мороз, Снегурочка и Кыш Бабай. Помимо этого, тем же вечером состоится праздничный салют.

С 29 декабря по 4 января в Казани своими глазами можно будет увидеть шоу на воде "Миссия Одиссей" Марии Киселевой. Это будет путешествие по мифам Древней Греции вместе с Одиссеем, Орфеем, Эвридикой и циклопом Полифемом.

ЯРМАРКИ

Казань в этом году как никогда прежде будет богата на новогодние ярмарки. Они пройдут как в крупных торговых центрах, так и в музеях. Например, в Национальном музее Татарстана 15 декабря с 11.00 до 16.00 состоится ярмарка новогодних подарков "Музейный базар".

Помимо этого праздничные выставки состоятся в "Казанской ярмарке" (15 и 16 декабря с 10.00 до 19.00 и с 10.00 до 15.00 соответственно) и во Дворце спорта (с 19 по 22 декабря с 10.00 до 18.30 и 23 декабря с 10.00 до 15.00).

СПЕКТАКЛИ

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала готов предложить жителям Казани свои спектакли в предновогодние дни.

Так. 18 декабря в стенах театра покажут пьесу "Здравствуй мама, это я!", 21 декабря состоится премьера "Очарованного танцем".

23 декабря казанцы смогут увидеть на сцене "камала" постановку "Прощайте" и "Запах полыни", а 26 числа - драму "И дольше века длится день".

22, 25, 26, 30 декабря самым юным ценителям театра покажут спектакль "Коза, Овца и другие".

В преддверии Нового года в театре пройдет показ комедий "Любишь, не любишь" и "Вызывали?" соответственно.

КАФЕ

А после спектакля неплохо было бы перекусить, верно? В центре города, недалеко от театра имени Галиасгара Камала есть сразу несколько подходящих заведений.

На улице Шигабутдина Марджани, например, есть кафе Shamsi. Оно разместилось на месте бывшей забегаловки "Медина". Новое кафе сертифицировано по стандартам "халяль" и успешно продолжает традиции восточного гостеприимства. Сюда можно прийти как одному, так и дружной компанией.

А если вы решили перекусить где-нибудь всей семьей, то вас радушно готовы встретить в парке "Tiki Viki". Интересно, что помимо хорошего семейного кафе здесь имеется 25 аттракционов. Среди них лабиринты, тюбинги, батуты и даже скалодромы. В общей сложности, площадь парка составляет 2 тысячи квадратных метров. В "Tiki Viki" часто проходят различные мастер-классы и мероприятия с веселыми аниматорами. В таком месте можно и день рождение отметить и просто хорошо провести время. Парк удобно расположился в ТЦ "Республика" на улице Петербургская.

В случае, если вы сторонник кофе, спокойствия и уюта, то вам должна прийти по душе кофейня с татарским названием "Кунак". Заведение расположилось в одноэтажном доме постройки 18 века на улице Каюма Насыри. Сидя на деревянной мебели и наблюдая из окна центр города, вы сможете выпить не только чашечку кофе, в меню имеется также какао, имбирный чай и иван-чай с шишками.

Напомним, на новогоднее украшение столицы Татарстана в этот раз было выделено более 106 миллионов рублей.