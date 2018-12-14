2018-12-14T17:20:05+03:00
Общество

В Набережных Челнах водитель автобуса плюнул в лицо пенсионерке за то, что та хотела расплатиться за проезд социальной картой

Дикую историю взяли на контроль в Исполкоме татарстанского автограда
Мария ЛУКОЯНОВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Социальные сети Набережных Челнов буквально взорвало сообщение местного жителя Георгия. Мужчина написал, что стал свидетелем возмутительного поступка водителя маршрутного автобуса №35.

По его словам, утром 8 декабря пенсионерка, которой на вид не менее 70-ти лет, попыталась выйти из автобуса и в качестве оплаты протянула водителю социальную карту. Тот должен был валидатором считать данные женщины.

Но мужчина внезапно разозлился, отбросил женщину от выхода и в грубой форме потребовал оплатить проезд наличными, и плюнул в лицо пенсионерки.

На публикацию тут же отреагировали в Исполкоме Набережных Челнов. Начальник отдела транспорта и связи города Руслан Ибрагимов взялся за проверку сообщения. В комментариях к новости он сообщил: «С данным инцидентом разбираемся. На сегодняшний день установлено, что водитель, указанный заявительницей в жалобе 08.12.18 на линию не выходил» (орфография и пунктуация автора сохранена – Ред.).

В свою очередь жители Набережных Челнов в социальных сетях сделали предположение, что водитель в тот день решил поработать на себя, вышел на маршрут вне графика, и появление пенсионерки с социльной картой нарушило его планы по обогащению.

- Инциденты с хамством водителей в отношении пассажиров, к сожалению, встречаются. Данные вопросы обсуждаются в том числе и на комиссии безопасности дорожного движения. Водители, работающие у официальных перевозчиков, находятся под особым контролем: установлены видеорегистраторы. Сейчас это свыше 98% транспортных средств. В случае появления жалобы водитель снимается с линии, запись регистратора изымается и проводится расследование. Нелегальных перевозчиков контролировать таким образом не получается. При подтверждении фактов к водителям применяются самые строгие санкции, вплоть до увольнения. Если пассажир столкнулся с грубым обращением со стороны водителя, просим незамедлительно обращаться в отдел транспорта и связи с указанием следующих данных (гос.номер, время, дата, место), желательно приложить фото-, видеоматериалы. Номера телефона отдела: (8552) 30-55-94, 30-55-95, - в свою очередь рассказал «КП-Казань» начальника отдела транспорта и связи управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполкома Набережных Челнов Руслан Ибрагимов.

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