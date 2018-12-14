2018-12-17T14:40:38+03:00
Общество

В Набережных Челнах водитель автобуса плюнул в лицо пенсионерке за то, что та хотела расплатиться за проезд социальной картой

Дикую историю взяли на контроль в Исполкоме татарстанского автограда
Мария ЛУКОЯНОВА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Социальные сети Набережных Челнов буквально взорвало сообщение местного жителя Георгия. Мужчина написал, что стал свидетелем возмутительного поступка водителя маршрутного автобуса №35.

По его словам, утром 8 декабря пенсионерка, которой на вид не менее 70-ти лет, попыталась выйти из автобуса и в качестве оплаты протянула водителю социальную карту. Тот должен был валидатором считать данные женщины.

Но мужчина внезапно разозлился, отбросил женщину от выхода и в грубой форме потребовал оплатить проезд наличными, и плюнул в лицо пенсионерки.

На публикацию тут же отреагировали в Исполкоме Набережных Челнов. Начальник отдела транспорта и связи города Руслан Ибрагимов взялся за проверку сообщения. В комментариях к новости он сообщил: «С данным инцидентом разбираемся. На сегодняшний день установлено, что водитель, указанный заявительницей в жалобе 08.12.18 на линию не выходил» (орфография и пунктуация автора сохранена – Ред.).

В свою очередь жители Набережных Челнов в социальных сетях сделали предположение, что водитель в тот день решил поработать на себя, вышел на маршрут вне графика, и появление пенсионерки с социльной картой нарушило его планы по обогащению.

- Инциденты с хамством водителей в отношении пассажиров, к сожалению, встречаются. Данные вопросы обсуждаются в том числе и на комиссии безопасности дорожного движения. Водители, работающие у официальных перевозчиков, находятся под особым контролем: установлены видеорегистраторы. Сейчас это свыше 98% транспортных средств. В случае появления жалобы водитель снимается с линии, запись регистратора изымается и проводится расследование. Нелегальных перевозчиков контролировать таким образом не получается. При подтверждении фактов к водителям применяются самые строгие санкции, вплоть до увольнения. Если пассажир столкнулся с грубым обращением со стороны водителя, просим незамедлительно обращаться в отдел транспорта и связи с указанием следующих данных (гос.номер, время, дата, место), желательно приложить фото-, видеоматериалы. Номера телефона отдела: (8552) 30-55-94, 30-55-95, - в свою очередь рассказал «КП-Казань» начальника отдела транспорта и связи управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполкома Набережных Челнов Руслан Ибрагимов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки