В Набережных Челнах водитель автобуса плюнул в лицо пенсионерке за то, что та хотела расплатиться за проезд социальной картой

Социальные сети Набережных Челнов буквально взорвало сообщение местного жителя Георгия. Мужчина написал, что стал свидетелем возмутительного поступка водителя маршрутного автобуса №35.

По его словам, утром 8 декабря пенсионерка, которой на вид не менее 70-ти лет, попыталась выйти из автобуса и в качестве оплаты протянула водителю социальную карту. Тот должен был валидатором считать данные женщины.

Но мужчина внезапно разозлился, отбросил женщину от выхода и в грубой форме потребовал оплатить проезд наличными, и плюнул в лицо пенсионерки.

На публикацию тут же отреагировали в Исполкоме Набережных Челнов. Начальник отдела транспорта и связи города Руслан Ибрагимов взялся за проверку сообщения. В комментариях к новости он сообщил: «С данным инцидентом разбираемся. На сегодняшний день установлено, что водитель, указанный заявительницей в жалобе 08.12.18 на линию не выходил» (орфография и пунктуация автора сохранена – Ред.).

В свою очередь жители Набережных Челнов в социальных сетях сделали предположение, что водитель в тот день решил поработать на себя, вышел на маршрут вне графика, и появление пенсионерки с социльной картой нарушило его планы по обогащению.

- Инциденты с хамством водителей в отношении пассажиров, к сожалению, встречаются. Данные вопросы обсуждаются в том числе и на комиссии безопасности дорожного движения. Водители, работающие у официальных перевозчиков, находятся под особым контролем: установлены видеорегистраторы. Сейчас это свыше 98% транспортных средств. В случае появления жалобы водитель снимается с линии, запись регистратора изымается и проводится расследование. Нелегальных перевозчиков контролировать таким образом не получается. При подтверждении фактов к водителям применяются самые строгие санкции, вплоть до увольнения. Если пассажир столкнулся с грубым обращением со стороны водителя, просим незамедлительно обращаться в отдел транспорта и связи с указанием следующих данных (гос.номер, время, дата, место), желательно приложить фото-, видеоматериалы. Номера телефона отдела: (8552) 30-55-94, 30-55-95, - в свою очередь рассказал «КП-Казань» начальника отдела транспорта и связи управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполкома Набережных Челнов Руслан Ибрагимов.