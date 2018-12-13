2018-12-13T18:40:08+03:00
Происшествия

В Татарстане экс-полицейского начальника задержали по подозрению в мошенничестве с землей

Вместе с ним к уголовной ответственности привлекаются его зять и экс-глава Тукаевского района
Олег ЛУГОВОЙ
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В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении бывшего полицейского.В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении бывшего полицейского.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Татарстане 56-летний экс-начальник межрайонного отдела по борьбе с правонарушениями в области окружающей среды МВД республики Рафис Кабиров задержан по подозрению в мошенничестве с землей.

Кроме Кабирова фигурантами этого уголовного дела стали его зять – 33-летний Айдар Шаймухаметов и экс-глава Тукаевского района Тагир Харматуллин.

По версии следствия, в 2012 году Кабиров, будучи полицейским, и Шаймухаметов решили в обход закона забрать себе участок площадью 10 000 кв метров. С этим за помощью они обратились к тогдашнему главе Тукаевского района Харматуллину.

Тот и вынес постановление о передаче указанной земли в аренду на 49 лет подконтрольному полицейскому начальнику ООО «Билдинг».

После этого Харматуллин как глава района дал указание изменить вид использования участка с «для строительства социальных и культурных объектов» на «индивидуальное жилищное строительство».

А Шаймухаметов и Кабиров внесли заведомо ложные сведения в отдел Росрестра о наличии на этой земле гаража и бани, хотя их там и не было. На основании вышеуказанных документов злоумышленники получили право собственности на участок. В результате произошло отчуждение имущества Тукаевского района стоимостью не менее 10 млн рублей.

- В настоящее время экс-глава район привлекается к уголовной ответственности по подозрению в превышение служебных полномочий. Причастность к совершению преступления он признал. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В свою очередь Шаймухаметов был заключен под стражу. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении экс-полицейского Кабирова, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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