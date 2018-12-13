В Татарстане подростки разгромили остановку за миллион рублей и подались в бега.

В Нижнекамске двое подростков устроили на новом остановочном павильоне в 20-м микрорайоне боксерский поединок. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как двое школьников сначала в шутку, а затем по-настоящему бьют друг друга внутри стеклянного павильона.

В какой-то момент один из них наваливается на другого и вместе они летят в стеклянную витрину, разбивая ее. Парни оказываются на земле и сверху на них падает внушительных размеров кусок стекла. Поняв, что за содеянное придется ответить, оба «героя» хватают рюкзаки и сбегают в неизвестном направлении.

Поврежденный им остановочный павильон установили в августе этого года, и он обошелся в один миллион рублей. Он оснащен прибором регуляции климата, телевизором, урнами и розетками для зарядки гаджетов. На сайте компании, которая занимается установкой этих павильонов указано, что стоимость остекления одного из них равна 400 тысячам рублей. Подростки разбили одну из витрин, и если их поймают, то родителям придется возместить около 50 тысяч рублей.

К слову, поиском ребят уже занимается городская полиция. Найти хулиганов по ориентировке, разосланной по ближайшим школам пока не удалось. Саму же остановку в ближайшие дни приведут в порядок.

Отметим, это уже не первое покушение на этот павильон. Именно поэтому и решено было установить там видеокамеры.

Посмотрев сделанную ими запись с разбушевавшимися подростками, жители Нижнекамска в социальных сетях выражают удивление тому, как двое детей смогли так просто смогли сломать стекло. И это при том, что осенью одно из них на этой остановке уже разбивалось от сильного ветра. Так, что помимо удивления у интернет-пользователей есть теперь и вопросы по поводу качества и безопасности остановки, сделанной за миллион рублей.