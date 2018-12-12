2018-12-12T15:02:32+03:00
Спорт

"Затащили всё-таки парня в ЗАГС!": Форвард "Рубина" Александр Бухаров женился

Футболист связал себя узами брака со своей избранницей Оксаной [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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11 декабря стал знаковым днем в жизни форварда казанского "Рубина" Александра Бухарова. Именно в этот день он официально обзавелся семьей. Брак Александра и его избранницы Оксаны зарегистрировали в Центре семьи "Казан".

- Желаем молодым супругам много любви и радости супружества, - поздравили новобрачных в ЗАГСе Казани.

К многочсленным поздравлениям присоединились и сотрудники "Рубина".

- Поздравляем молодожёнов и желаем им долгой и счастливой совместной жизни! - говорится в официальном поздравлении клуба.

Фото: ФК "Рубин".

Фото: ФК "Рубин".

Болельщики команды также поздравили Бухарова и его возлюбленную со свадьбой. Среди традиционных поздравлений были и довольно занимательные.

- Я думал ему ему на пенсию пора, а он только женился, - написал в группе "Рубина" в соцсетях болельщик команды Александр.

- В эти годы и надо жениться, а не сломя голову в 20, - отметил казанец по имени Салават.

- Ну наконец-то!!! Затащили всё-таки парня в ЗАГС! Долгой и счастливой жизни вам, ребята! - поздравила молодоженов Динара.

Фото: ФК "Рубин".

Фото: ФК "Рубин".

Отметим, что 33-летний Бухаров родился в Набережных Челнах. Начинал в молодежке местного "КАМАЗа", затем перебрался в Краснодарский край, а в 2004 году перешел в "Рубин".

В составе казанского клуба он отыграл шесть лет, дважды стал чемпионом России. На его счету 33 гола в 71 матче за клуб. В 2010 году Бухаров перешел в питерский "Зенит", заиграть там не смог, отправлялся в аренду в "Анжи", а в 2014 году оказался в "Ростове".

Под руководством Курбана Бердыева он вышел на былой уровень и даже получил приглашение в сборную России. А уже летом 2018 года Бухаров вернулся в "Рубин". Сейчас он играет нерегулярно, чаще выходя на замену. Голов на его счету в этом сезоне пока нет.

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