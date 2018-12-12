В Казани присяжные признали двух украинцев виновными в убийстве нумизмата и пенсионерки

Присяжные заседатели в Верховном суде Татарстана вынесли вердикт о виновности в убийстве нумизмата 51-летнего Юрия Гаврилюка и его 27-летнего сына Кирилла Гаврилюка, приехавших с Украины.

В ближайшие дни им на основании этого назначат наказание. Кроме убийства нумизмата присяжные вменили старшему убийство 70-летней пенсионерки и изготовление взрывчатки, провоз через границу боеприпасов, а младшему еще и кражу с трансформаторной подстанции.

Расследование этого дела началось с того, что 19 декабря 2017 года в своей квартире на улице Столярова был обнаружен убитым 60-летний мужчина. Кто-то выстрели ему в голову.

Пенсионер был известен как нумизмат, и во время осмотра его квартиры родственники заметили пропажу коллекции монет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Во время расследования оперативники вышли на семью - отца и сына, прибывших в Россию из Украины. Старший мужчина - 51-летний Юрий Гаврилюк, торговал на блошином рынке мелочевкой, и он мог узнать о солидной коллекции потерпевшего.

В ночь на 21 января 2018 года оба подозреваемых были задержаны в арендуемом гараже в Кировском районе Казани. Во время обыска были обнаружены и изъяты альбомы с монетами, которые, как позже установили, принадлежали убитому пенсионеру.

Всего 3 578 монет на общую сумму более 705 тысяч рублей. Также в квартире, которую снимали подозреваемые, обнаружили более 140 патронов иностранного производства и пустой магазин от пистолета ПСМ. Во время допросов отец и сын рассказали, что проследили за пенсионером, и ворвались в его квартиру следом за ним, когда он вернулся с прогулки.

Кроме того, во время расследования правоохранители обратили внимание на то, что в сентябре 2015 года на улице Курская в столице Татарстана в своем доме была обнаружена 79-летняя пенсионерка, также убитая выстрелом в голову.

Из ее дома похитили более 50 тысяч рублей, а родственники погибшей сообщили, что она сдавала комнату и деньги у нее имелись. Стражи порядка долго не могли выйти на подозреваемых. Так, было до убийства нумизмата с похожим почерком. Экспертиза показала, что изъятые с мест преступлений пули идентичны.

- Она самодельные и изготовлены из сплава металла одной марки, имеют одинаковую массу, все они были начинены идентичным составом смеси порохов, причем одним из них был порох, никогда не производившийся в России, - рассказали в МВД Татарстана. - Та же пороховая смесь была обнаружена и в патронах, изъятых по месту жительства задержанных по подозрению в убийстве нумизмата. Специалисты, проводившие экспертизу, однозначно заявили, что все это не может быть случайным совпадением.

«Наследили» отец и сын также в другом моменте. Генетическая экспертиза заявила о полном совпадении следов, оставленных на местах обоих преступлений.

В процессе расследования стало понятно, как была убита пенсионерка. По версии следствия, Юрий Гаврилюк взял у своего знакомого, бывшего квартиранта пенсионерки, ключи от ее дома. Зашел, выстрелил в голову спящей женщине, нашел деньги и скрылся.

По факту убийства пенсионерки в отношении 51-летнего украинца были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Разбой», «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Кстати, выяснилось, что патроны мужчина привез с собой, когда ездил на родину - на Украину. По факту незаконного перемещения боеприпасов через границу России в отношении Юрия Гаврилюка было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов».

Кроме того, младшего Гаврилюка присяжные признали виновными еще и в краже - он в августе 2017 года тайно вынес комплектующие с трансформаторной подстанции на улице Тэцевской в Казани. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.