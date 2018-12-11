2018-12-13T12:55:00+03:00
Общество

Только в бикини и на каблуках: Сотни полуобнаженных девушек будут разгуливать по торговому центру в Казани

Они станут участницами отборочного этапа конкурса красоты "Мисс Татарстан"
Владимир КРУПСКИЙАлександр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Фото: Рамиль Гали.Фото: Рамиль Гали.
Изменить размер текста:

23 декабря жители и гости Казани, которые заглянут в торговый центр, расположенный в доме №141 на проспекте Победы. станут свидетелями не самой обычной картины. В здании ТЦ собирутся сотни красивых девушек, на которых из одежды будет только бикини.

Нет, это не какой-то своеобразный флешмоб. Дело здесь совершенно в другом. Все эти полуобнаженные девушки будут участницами отборочного этапа конкурса красоты "Мисс Татарстан", который в этом году будет проводиться вот уже в 21 раз.

Фото: Рамиль Гали.

Фото: Рамиль Гали.

Отметим, что подобные кастинги в торговых центрах для Казани дело привычное. Так что каждый желающий сможет полюбоваться на красивых девушек и, возможно, увидеть будущую первую красотку республики.

Что касается участия. то попробовать свои силы может любая незамужняя девушка. Для этого достаточно заполнить анкету участницы на сайте конкурса "Мисс Татарстан" и не испугаться прогуляться перед жюри и толпой зевак в бикини и на каблуках.

Фото: Рамиль Гали.

Фото: Рамиль Гали.

Просмотр кандидатов пройдёт на общей сцене, а членами жюри станут известные казанцы, модели агентства "МТ" и даже модели с мировым именем, приглашенные специально для конкурса.

Фото: Рамиль Гали.

Фото: Рамиль Гали.

Из всех кандидатов выберут пятьдесят красавиц, тридцать из которых встретятся в финале конкурса в конце января. Победительница будет представлять Татарстана на конкурсе красоты "Мисс Россия", а в дальнейшем на мировых конкурсах красоты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки