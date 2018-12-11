2018-12-11T17:56:48+03:00
Звезды

Бизнесмен родом из Набережных Челнов подарил многодетному отцу, который приютил его, автомобиль за 1,5 миллиона рублей

46-летний Алексей Локонцев стал новым героем шоу "Секретный миллионер" [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/alexey_lokoncevФото: instagram.com/alexey_lokoncev
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Уроженец Набережных Челнов, основатель крупной сети барбершопов Алексей Локонцев стал новым героем телепроекта "Секретный миллионер". Мужчина, чья франшиза на данный момент имеет порядка 250 салонов по всей стране, из Тулы был отправлен в Челябинскую область, в город Миасс.

Фото: instagram.com/alexey_lokoncev

Фото: instagram.com/alexey_lokoncev

По правилам шоу, изначально Локонцев должен представляться всем, кто встречается на его пути разорившимся бизнесменом. В поселке Тыелга его пожалел многодетный отец, который приютил его и даже предложил работу. В благодарность Локонцев подарил ему автомобиль за 1,5 миллиона рублей.

После главному герою пришлось убирать от мусора берег озера Тугрояк. В этом деле ему помог Чистомэн. Ему за помощь Локонцев подарил 350 тысяч рублей на развитие собственного проекта. Также в этом выпуске шоу он помог деньгами и мужчине-инвалиду.

Фото: instagram.com/alexey_lokoncev

Фото: instagram.com/alexey_lokoncev

Известно, что Алексей покинул Набережные Челны в 14 лет, переехав в Санкт-Петербург. После он уехал в Тулу, где в 2014 году он и открыл своей первый барбершоп.

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