Викторя Дайнеко в Казани призналась, что снова сошлась с Воробьевым

Победитель «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко выступила в Казани на Дне Рожденья торгового центра и со сцены сделала неожиданное заявление. С певцом Алексеем Воробьевым, с которым они несколько лет назад были вместе, певица снова сошлась, правда теперь в творческом дуэте.

- Столько всего произошло с тех пор, как мы приезжали с Лешей в Казань - я и замуж вышла и мамой стала. Считаю, что делать вид, будто ты не знаешь человека, с которым вы встречались - не правильно. Он талантливый певец, композитор и режиссер. Давно мечтала спеть с ним дуэтом и наконец мы выпустили песню «С Новым годом, мой ЛЧ», - рассказала Виктория Дайнеко. - С Лешей мы знкомы одинадцать лет, вложил ли он в песню и в клип что-то от наших преждних отошений как режиссер, знает только он сам.