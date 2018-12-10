В понедельник, 10 декабря, в Казани состоялось торжественное открытие бюста Герою России Марату Ахметшину ,который погиб в Сирии. Его установили на территории татарско-русской школы №113 имени Ахметшина, где в свое время учился герой.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, мэр Казани Ильсур Метшин, отец и сын Марата Ахметшина, курсанты кадетского училища и учащиеся школы №113.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, мэр Казани Ильсур Метшин, отец и сын Марата АхметшинаФото: Алина ГАБДУЛИНА

- Мы очень благодарны Вам, за то что вы не забываете нашего сына. Он был на самом деле добрый, умный, уважал старших, не обижал младших. До конца своей жизни, до последней капли крови он оставался верным своему воинскому долгу, воинской присяге, - рассказал о сыне Радик Ахметшин.

- Мы сделаем все возможное, чтобы семья героя, его дети ни в чем не нуждались, были среди нас и росли достойными, - отметил Ильсур Метшин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/681565" frameborder="0"></iframe> В Казани состоялось открытие бюста Герою России Марату Ахметшину, погибшему в Сирии.Алина ГАБДУЛИНА

Право открыть памятник было предоставлено отцу и сыну героя, курсанту кадетского училища, Амиру. После этого у всех желающих была возможность возложить цветы к бюсту. Их, словом, было настолько много, что отведенного для них места оказалось недостаточно.

После мероприятия у всех желающих была возможность возложить цветы к бюстуФото: Алина ГАБДУЛИНА

Марат Радикович Ахметшин погиб 3 июня 2016 года при выполнении боевых задач в составе Сирийской Арабской республики. Указом Президента России от 23 июня 2016 он был посмертно награжден золотой звездой "Герой России" за мужество и героизм.