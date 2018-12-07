2018-12-10T13:53:53+03:00
Звезды

В Казанской галерее современного искусства теперь можно «залезть» в картину и пострелять по шведам

На открытии отреставрированного центра показали, что искусство может быть интересным [фото]
Александр ЧЕРНОВ
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Центральный зал украшают работы современных российских художниковЦентральный зал украшают работы современных российских художниковФото: Александр ЧЕРНОВ
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После двухлетнего ремонта в Казани открыли Галерею современного искусства на Карла Маркса. Здание построили в 1979 году как зал Союза Художников ТАССР. С тех самых пор выставлялись там только работы в определенных жанрах и определенных авторов. А главное, почти за 40 лет здание ни разу не ремонтировали.

В последние перед ремонтом годы в помещении протекала крыша, а зимой температура в залах не поднималась выше восьми градусов тепла. Из-за этого от размещения некоторых ценных экспозиции приходилось просто отказываться – произведения искусства могли пострадать.

Уникальные трехмерный рисунки Фото: Александр ЧЕРНОВ

Уникальные трехмерный рисункиФото: Александр ЧЕРНОВ

Сейчас крупнейшая выставочная площадка современного искусства в Татарстане выполнена в белоснежных тонах. После капитального ремонта в здании полностью отреставрированы три этажа.

Посетителям доступны шесть выставочных пространств, лекторий, детская арт-площадка - все находится на 1,5 тысячах квадратных метров. После реконструкции Галерея станет экспериментальной площадкой для синтеза изобразительного искусства, видео, музыки и перформанса.

- Здесь поменялось все. Здание построенное в 1980 году в стиле советского модернизма оснащено по последнему слову современной музейной техники. Есть все для презентации видео, аудио продукта, - рассказала «КП-Казань» заведующая Галереей современного искусства Дина Ахметова. - Есть театральное оборудование, над установкой света и звука работали театральные мастера из Петербурга. Теперь здесь можно проводить перформансы и устраивать постановки. Гости думают, что попали в европейский музей, снаружи фасад тоже заметно обновили.

В Галерее современного искусства можно увидеть работы модных художников со всего мира. Также появилась обновленная детская студия, где на "интеллектуальном" экране можно даже создавать художественные произведения. Для малышей и их родителей открылась художественная мастерская, где будут проходить мастер-классы.

На "интеллектуальном" экране можно научиться рисовать Фото: Александр ЧЕРНОВ

На "интеллектуальном" экране можно научиться рисоватьФото: Александр ЧЕРНОВ

Есть и уникальный центр перемещения во времени. Благодаря ему посетители смогут побывать внутри полотен известных художников и даже стать частью настоящей исторической битвы. Одновременно трое человек могут сражаться на одном корабле со Шведами.

При том у каждого будет своя функуия - можно управлять штурвалом и даже палить из настоящей пушки. Это достигается за счет того, что гостям одевают на конечности специальные датчики, а на глаза маску виртуальной реальности.

- Новый виртуальный проект не имеет аналогов в мире. Такие центры по примеру казанского будут развиваться по всей России, - рассказал руководитель центра перемещения во времени Сергей Демчев.

Теперь в музее можно научиться управлять кораблем Фото: Александр ЧЕРНОВ

Теперь в музее можно научиться управлять кораблемФото: Александр ЧЕРНОВ

В день открытия обновленной галереи открылось сразу три выставки: «Россия. Реализм. XXI век», где представлены работы из собрания Русского музея, фонда культуры «Екатерина» и галереи «Триумф». Так же экспозиция «Андрей Тарковский. Художник пространства», раскрывающая творчество российского кинорежиссера и экспозицию российского художника-нонконформиста Игоря Вулоха, посвященную его 80-летию.

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