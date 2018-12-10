2018-12-10T13:48:39+03:00
Общество

Преподаватель казанского вуза искупалась в Енисее в 30-градусный мороз

Так Юлия Кареева отметила окончание регионального чемпионата WorldSkills в Красноярске
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Из личног архива героя публикацииФото: Из личног архива героя публикации
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31-летний доцент кафедры теплоэнергетики газоснабжения и вентиляции приехала в Красноярск на региональный чемпионат WorldSkills.

Юлия Кареева - эксперт в компетенции сантехника и отопление. Она ведет здоровый образ жизни, занимается танцами и плаванием. К тому же преподаватель кзанского вуза при любой возможности старается испытать свои нервы и тело. В этот раз она не смогла упустить возможность поплавать в Енисее в декабре после чемпионата.

- В последний день перед отъездом мы проезжали мимо Енисея, я попросила остановить на берегу реки. Всю неделю я смотрела на воду и она меня завораживала. С собой был купальник. Водитель такси снимал меня на видео. Градусник показывал -30 ниже нуля, температура воды была 2,2 градуса. Таксист был в шоке. Он даже сказал, что у него трясутся руки, а при виде меня в одном купальнике - замирало сердце, - рассказала Юлия «КП-Казань».

Преподаватель казанского вуза искупалась в Енисее в 30-градусный мороз.

Проплыть девушка смогла несколько метров туда и обратно. Когда вышла, ее ноги начали примерзать к снегу, а волосы покрылись инеем. Она сразу села в машину и поехала пить горячий чай.

После бодрящего заплыва девушка отправилась с друзьями пить горячий чай

После бодрящего заплыва девушка отправилась с друзьями пить горячий чай

Енисей делится на две части - правый и левый. Юлия купалась в левой части, где вода на несколько градусов холоднее.

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