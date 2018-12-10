31-летний доцент кафедры теплоэнергетики газоснабжения и вентиляции приехала в Красноярск на региональный чемпионат WorldSkills.

Юлия Кареева - эксперт в компетенции сантехника и отопление. Она ведет здоровый образ жизни, занимается танцами и плаванием. К тому же преподаватель кзанского вуза при любой возможности старается испытать свои нервы и тело. В этот раз она не смогла упустить возможность поплавать в Енисее в декабре после чемпионата.

- В последний день перед отъездом мы проезжали мимо Енисея, я попросила остановить на берегу реки. Всю неделю я смотрела на воду и она меня завораживала. С собой был купальник. Водитель такси снимал меня на видео. Градусник показывал -30 ниже нуля, температура воды была 2,2 градуса. Таксист был в шоке. Он даже сказал, что у него трясутся руки, а при виде меня в одном купальнике - замирало сердце, - рассказала Юлия «КП-Казань».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/681563" frameborder="0"></iframe> Преподаватель казанского вуза искупалась в Енисее в 30-градусный мороз.

Проплыть девушка смогла несколько метров туда и обратно. Когда вышла, ее ноги начали примерзать к снегу, а волосы покрылись инеем. Она сразу села в машину и поехала пить горячий чай.

После бодрящего заплыва девушка отправилась с друзьями пить горячий чай

Енисей делится на две части - правый и левый. Юлия купалась в левой части, где вода на несколько градусов холоднее.