2018-12-10T16:03:32+03:00
Общество

В торговом центре Казани "эксгибиционисту" досталось от одного из посетителей

До этого молодой человек без штанов несколько минут спокойно прогуливался по этажам с торговыми павильонами и общепитом [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Вечером в одном из торговых центров Ново-Савиновского района Казани его посетители стали свидетелями довольно необычной прогулки. Молодой парень в одной футболке и носках прошел через весь первый этаж, затем поднялся на эскалаторе на второй.

Сделать свою прогулку нагишом незаметной, он явно не хотел. Передвигался в развалочку, специально привлекал внимание. Он выкрикивал фразы: «Смотри сюда!», «Эй ты!»

Удивленные посетители снимали происходящее на видео. Несмотря на то что вместе со взрослыми "эксгибициониста" наблюдали еще и дети, охрана торгового центра почему то инцидент с обнаженкой проигнорировала.

Не выдержал такого лишь один из посетителей. Он попытался возвать к разуму молодого человека ударом по лицу. После чего его решила, видимо от греха подальше, остановить его же спутница.

В торговом центре Казани "эксгибиционисту" досталось от одного из посетителей..соцсети

Поэтому мужчине не удалось завершить "воспитательный разговор" и напоследок он ограничился пинком по обнаженной части тела, та что чуть ниже спины.

В свою очередь по поводу голой прогулки по торговому центру пользователи социальных сетей выдвинули версию, что молодой человек просто кому-то проспорил. Но есть и те, кто разглядел в парне душевнобольного жителя Приволжского района Казани.

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