Аида Гарифуллина пожертвовала 400 тысяч казанскому детскому хоспису

Последний раз Аида Гарифуллина выступала в Казани четыре года назад. С тех самых пор она успела стать мамой, сняться в кино с Мерил Стрип и Хью Грантом, была замечена в отношениях с теннисистом Маратом Сафиным, так же стала солисткой Венской и Парижской опер.

В эти выходные артистка выступила на казанской сцене вместе с Государственным симфоническим оркестром под управлением Александра Сладковского. Зал был полностью заполнен. Желающие услышать легендарный голос оперной дивы стояли даже в проходе и в рядах между кресел. На сцене Аида Гарифуллина появилась в алом платье сглубоким декольте и тепло приветствовала казанцев. Послушать легендарную исполнительницу пришли ее родственники, друзья и даже соседи.

В программе концерта были номера из оперы «Норма» итальянского композитора Беллини и «Ромео и Джульетта» французского автора Шарля Гуно, «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь», «Вальс» из балета Чайковского «Спящая красавица». В концерт вошел романс Рустема Яхина "Верю" на татарском языке. После этой композиции зал аплодировал Аиде Гарифуллиной особенно активно. В завершении выступления оперная певица пожертвовала часть заработанного гонорара фонду хосписа имени Анжелы Вавиловой.

- С Аидой мы знакомы порядочное время и это был ее не первый взнос. Она приезжала к нам в хоспис вместе с мамой и выступала в зимнем саду перед детьми и их родителями. Нескольк лет назад она тоже сделала большой денежный взнос. А после концерта в Казани подарила нам 400 тысяч рублей. Она занет что мы будем строить новый стационар хосписа и нам необходимы деньги, - рассказал корреспонденту «КП-Казань» директор фонда Владимир Вавилов.

По словам руководителя фонда Аида снова обещала приехать и навестить детей в хосписе. Главное, что она все это делает от чистого сердца и искреннего желания помочь людям.

Аида Гарифуллина с музыкантами оркестра после выступления

11 декабря мировая оперная звезда и Государственный симфонический оркестр под управлением Александра Сладковского выступят в Москве на сцене Большого зала Московской консерватории имени Чайковского. А 14 декабря состоится выступление в Альметьевске.