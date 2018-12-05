2018-12-07T11:58:32+03:00
Общество

Игра или конфликт с одноклассниками?: В Татарстане школьницу увезли в больницу с травмами головы

Сейчас в учебном заведении Набережных Челнов создана специальная комиссия – она проводит расследование
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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Днем 3 ноября ученица шестого класса средней общеобразовательной школы № 43 на проспекте Чулман позвонила родителям с жалобой на плохое самочувствие. В школе рассказали, что во время перемены на девочку набросились четыре одноклассника. Причину конфликта школьница не назвала. Каждый шестиклассник рассказывает свою версию случившегося. Кто-то говорит, что была невинная игра, а кто-то говорит, что пострадавшая девочка стала участницей конфликта в классе.

Мама пострадавшего ребенка сразу направилась с дочерью в больницу, где школьницу осмотрели и поставили не утешительные диагнозы: «сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и тупая травма живота».

Заместитель начальника управления образования набережных Лидия Золотарева рассказала корреспонденту «КП-Казань», что сейчас в школе создана специальная комиссия – она будет проводить расследование, после которого станет ясно - что же произошло на перемене 3 декабря.

- По предварительным данным, два мальчика играли на перемене и перепрыгивали друг через друга. Один из них задел девочку, которая стояла рядом. Она ударилась об стену, - рассказывает Лидия Золотарева. - После ребенка отвезли в КДМЦ к хирургу, который не смог поставить ей диагноз, следующий врач – нейрохирург обнаружил у шестиклассницы ушиб головы. Родители пострадавшей девочки пока не планируют писать заявление в позицию.

Ребенку оказали необходимую помощь и порекомендовали несколько дней побыть дома, чтобы не накалять обстановку и восстановить здоровье.

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