Проекты, которые изменят мир: в Казани прошел KazanStartupWeekend 5.0

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ЧЕРЕЗ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В последний ноябрьский уикенд специалисты в сфере digital собрались в Казани, чтобы обсудить, как будет развиваться человечество в условиях новой экономической концепции с акцентом на технологии. Мероприятие открыла пленарная сессия «Технологии, меняющие мир». Затем участники форума смогли попробовать свои силы в стартап-триатлоне, где искали решения в сфере ритейла - по оптимизации работы сети магазинов. В проекте «Ночь в технопарке» представители научной среды рассказали, чего ждать от роботов и как новые технологии способны продлить жизнь. Опытные предприниматели поделились кейсами создания и развития цифрового бизнеса, рассказали о лайфхаках и подводных камнях на рынках цифровой экономики.

На всех мероприятиях форума главной темой обсуждения стали технологии, меняющие мир. Эксперты из разных отраслей давали прогнозы, как будет развиваться телеком, банковская, медицинская, природоохранная, благотворительная и другие сферы в условиях новой экономической концепции прорывных технологий. В том числе темой дискуссии стала технология анализа больших обезличенных данных, которую специалисты называют «золотом телекома». О возможностях, которые дает аналитика Big Data в телекоме и за его пределами, а также о роли больших данных в развитии инфраструктуры городов рассказал старший менеджер по исследованию больших данных Tele2 Артем Климов.

Отдельная дискуссионная панель на форуме была посвящена применению современных технологий в социальных проектах и стартапах. В частности, руководитель программы поддержки социальных предпринимателей фонда «Навстречу переменам» София Шагинян рассказала об интересных кейсах технологических стартапов, которые подавались на ежегодный конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам». Этот конкурс проводится при поддержке мобильного оператора Tele2, который выступает генеральным партнером фонда. Задача фонда - улучшить жизнь российских детей - заинтересовала многих участников форума.

- Миссия фонда - сделать жизнь детей лучше. Мы помогаем детям через социальное предпринимательство, и Tele2 наш основной партнер и источник финансирования. Кроме того, абоненты Tele2 перечисляют нам деньги - для этого всего лишь нужно набрать команду на своем телефоне, если вы абонент Tele2, и 5 рублей в день будут списываться с вашего мобильного счета в пользу фонда взамен на подписку о новостях фонда, - рассказала «КП» - Казань» София Шагинян.

Фото: Автор.

ПЯТЬ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ МИР К ЛУЧШЕМУ

Фонд «Навстречу переменам» был создан в России в 2012 году и помогает социальным предпринимателям из регионов реализовывать свои идеи, направленные на улучшение качества жизни российских детей. По сути, задача фонда - распознать и поддержать каждый социальный стартап, который соответствует определенным целям и имеет потенциал для развития культуры детства в России.

Фонд объединяет усилия бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского общества, чтобы обучать авторов проектов, давать наиболее интересным проектам начальное финансирование в виде 1,2 миллиона рублей на год, также обеспечивать эти проекты информационной поддержкой и давать возможность социальным предпринимателям объединяться для решения общих задач. При помощи конкурсного отбора и экспертизы сотрудники фонда в несколько этапов отбирают лучшие инновационные проекты в сфере детства, обучают социальных предпринимателей в рамках программы «инкубатора».

С момента создания фонда «Навстречу переменам» используются технологии и методики международной благотворительной организации Reach for Change, из которой «вырос» российский фонд и которая помогает трансформировать социально-предпринимательские идеи в позитивные изменения для детей в 17 странах мира. За это время прошло уже четыре всероссийских конкурса, на которые социальные предприниматели подали более 2000 заявок, и 30 победителей из разных регионов страны получили начальное финансирование для развития своих проектов.

- В конце ноября в Москве прошел очередной финал, в который из 300 участников со всех регионов страны прошли 10 финалистов. Финалисты презентовали свои проекты перед жюри из взрослых и детей, а также перед журналистами со всей страны. Детские голоса у нас равны взрослым, ведь проект создается для них, тем более члены детского жюри нередко задают вопросы, которые взрослым и в голову не придут, - рассказала София Шагинян. Из этих 10 проектов жюри выбрало 5 проектов-победителей, которые и получили гранты. Это те проекты, которые, по мнению жюри, позволят изменить в лучшую сторону мир десятков и сотен детей – как здоровых, так и с особенностями здоровья и развития. А счастье, улыбки и социальная адаптация даже одного ребенка дорогого стоят.

Фото: Автор.

На конкурсе «Навстречу переменам» Татарстан продолжает оставаться одним из лидирующих регионов по числу заявок, рассказала София. Неравнодушные люди предлагают самые разные и необычные проекты – это и робототехника для детей, упрощающая жизнь, и адаптация глухих детей после установки слухового импланта, и решение проблем детей с особенностями развития.

Одна из участниц конкурса из Нижнего Новгорода внедряет в России технологию массажа для дошкольников. Дети, которые приходят в детский сад, будут учиться бережному отношению друг к другу при помощи контактного массажа сверстникам.

- Задача авторов проекта в том, чтобы сотрудники дошкольных учреждений могли обучить их мягкому массажу друг друга. Это запатентованная канадская методика. Когда дети 5 -10 минут в день проводят в игровом массаже, они на собственном опыте понимают, что если сильнее нажмут – будет больно, и начинают понимать, что такое телесный контакт. По разным исследованиям, это помогает решить проблему буллинга, - рассказала София Шагинян.

В этом году из Казани финалистов не было, а вот в прошлом году казанский проект вошел в число победителей конкурса. Речь идет о серии телепередач для глухих детей от Татьяны Мерзляковой: телепрограмму слабослышащие и глухие дети ведут вместе с обычными детьми, и она позволяет детям с нарушениями слуха лучше адаптироваться к окружающему миру.

Фото: Автор.

БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ - ЗА DIGITAL-РАЗРАБОТКАМИ

Количество digital-проектов на конкурсе увеличивается с каждым годом - в этом году из десяти финалистов пять проектов тем или иным образом связаны с современными технологиями. Например, есть приложение для безопасности детей, в число победителей вошел проект создания игровой цифровой образовательной цифровой платформы, которая позволит детям привить интерес к учебе. Но проекты, которые используют современные технологии, участвовали и побеждали в конкурсе «Навстречу переменам» и раньше. Например, с 2016 года фонд поддерживает петербургский проект «Я тебя слышу», направленный на реабилитацию глухих детей после операции по установке кохлеарных имплантов. «Эти операции проводятся для российских детей по квоте, и после нее ребенок с нарушением слуха получает возможность слышать. Но без правильной реабилитации он так и не сможет полноценно пользоваться этой возможностью, а реабилитация дорогая и доступна только в крупных городах, поэтому далеко не все могут ее себе позволить. Зоя Бойцева и Алла Маллабиу из Петербурга записали специальные видеоролики для родителей таких детей, выложили их на YouTube, и благодаря нашей поддержке и Всемирной паутине за год количество детей, которые получили реабилитацию, увеличилось с 10 до 2 155. То есть проект только за один год улучшил жизнь более чем пяти тысячам российских детей!» - поделилась София Шагинян.

Фото: Автор.

Кстати, сам конкурс «Навстречу переменам» тоже проводится не без участия современных технологий. Чтобы отправить заявку на конкурс, достаточно заполнить обычную онлайн-форму на сайте фонда. Причем в конкурсе могут участвовать не только готовые проекты, но и просто хорошие идеи. Каждую заявку читают и оценивают сотрудники фонда, компаний-партнеров, в том числе специалисты Tele2 на добровольной основе, и приглашенные эксперты. Первичный отбор проходят только заявки, в которых обозначена острая социальная проблема детства, дано адекватное и работающее решение, прописаны конкретные шаги по воплощению идеи в жизнь. Те, кто прошел первый этап отбора, получают обучение и консультации, чтобы «довести до ума» свою идею, сформулировать ее более четко. Программа для победителей разрабатывается индивидуально и включает финансирование, консультации топ-менеджеров и сотрудников компаний-партнеров, информационную поддержку, образовательные тренинги, помощь в ведении отчетности. В результате проекты позволяют оказать помощь большему количеству нуждающихся детей. А значит, и социальные предприниматели, и фонд «Навстречу переменам», и сотрудники Tele2, участвующие в проекте, и абоненты оператора, жертвующие средства со своего мобильного счета в поддержку фонда, действуют не напрасно.