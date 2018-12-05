Участница «Жемчужин Татарстана» позвонила президенту республики, чтобы пригласить его на конкурс красоты

14 декабря в театре кукол «Экият» пройдет гала-концерт конкурса красоты среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана-2018». Десять девушек с непростой судьбой со всего Татарстана представят визитную карточку, творческий номер и представят гимн конкурса, который сами сочинили и записали.

По традиции конкурса ведущей станет Ксения Безуглова - обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, так же именитые гости, приглашенные из Москвы. Их имена организаторы держат в секрете.

Фото: Скриншот видео

В этом году на юбилейный конкурс участницы решили пригласить президента Татарстана Рустама Минниханова и даже провели специальный флеш-моб. В нем девушки в коронах и титулованных лентах приглашают главу республики на конкурс: «Женская красота такая удивительная, порой она хрупкая и ранимая, чарующая и восхитительная, как душа и истории жизни обладательниц. В Татарстане живут самые красивые и уникальные девушки, притягивающие взоры не только внешностью, а внутренней красотой, талантами и невероятной силой духа. Уважаемый Рустам Нургалиевич, приглашаем вас на пятый республиканский конкурс красоты среди особенных девушек «Жемчужина Татарстана». Инвалидная коляска в обществе часто ассоциируется с немощью и депрессией, но уникальный ежегодный конкурс «Жемчужина Татарстана» рушит все стереотипы восприятия. Уважаемый Рустам Нургалиевич, для нас будет особенной честью и радостью увидеть вас на празднике красоты и силы духа. Ждём вас!», - говорится в послании.

- Нам уже передали, президент увидел обращение. Когда финалисты разных лет записывали флеш-моб для Рустама Нургалиевича, одна из участниц прошлых лет призналась мне, что лично пригласила президента и написала ему в директ инстаграма. А потом случайно набрала его по аудиосвязи, - рассказывает организатор конкурса Гульнара Загрутдинова. - Я ее спросила – что бы она ему ответила, если бы президент поднял трубку – она призналась, что напугалась, и сама скинула звонок.