Татарстанец из старой "четверки" сконструировал снегоуборочную машину

Житель поселка Подсолнухи под Набережными Челнами всю прошлую зиму посвятил уборке снега на участке, где строится его дом. Нанимать специальную технику для уборки не по карману, а чистить несколько соток лопатой тяжело. 40-летний Азат решил пожертвовать своей «четверкой», чтобы сделать из нее снегоуборочный автомобиль.

Прежде машина нужна была ему, чтобы возить к строящемуся дому электрогенератор. Когда такая нужда пропала - автомобиль он решил переоборудовать. Изначально мужчина взял за пример чертежи иностранных умельцев, которые устанавливают выгребные щитки на свои внедорожники. Но, видимо, из-за того, что за границей другая влажность и снег более мягкий, машина постоянно утыкалась отвалом в наст.

Фото: Соцсети

Доработать сложный механизм он решил самостоятельно и переделал конструкцию ковша - сам сварил каркас для будущего очистителя.

Сейчас «ВАЗ-2104» за тридцать минут может очистить от снега весь двор. Раньше на это у мужчины уходило полдня. Главное, что благодаря задумке изобретателя, ковши спокойно снимаются с «классики» и на машине, как и прежде, можно выезжать в город и по делам.

Фото: Соцсети

За последнюю неделю с миниатюрного бульдозера ковш ни разу не снимали, местные жители узнав о полезном изобретении просят Азата помочь им с очисткой дворов. Отказать соседям мужчина не в силах, ведь в поселке проживает несколько многодетных семей, которым он обещал помогать, еще когда конструировал изобретение.