2018-12-05T14:09:45+03:00
Общество

Татарстанец из старой "четверки" сконструировал снегоуборочную машину

При этом, спецтехнику можно спокойно обратно переквалифицировать в обычную легковушку
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Житель поселка Подсолнухи под Набережными Челнами всю прошлую зиму посвятил уборке снега на участке, где строится его дом. Нанимать специальную технику для уборки не по карману, а чистить несколько соток лопатой тяжело. 40-летний Азат решил пожертвовать своей «четверкой», чтобы сделать из нее снегоуборочный автомобиль.

Прежде машина нужна была ему, чтобы возить к строящемуся дому электрогенератор. Когда такая нужда пропала - автомобиль он решил переоборудовать. Изначально мужчина взял за пример чертежи иностранных умельцев, которые устанавливают выгребные щитки на свои внедорожники. Но, видимо, из-за того, что за границей другая влажность и снег более мягкий, машина постоянно утыкалась отвалом в наст.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Доработать сложный механизм он решил самостоятельно и переделал конструкцию ковша - сам сварил каркас для будущего очистителя.

Сейчас «ВАЗ-2104» за тридцать минут может очистить от снега весь двор. Раньше на это у мужчины уходило полдня. Главное, что благодаря задумке изобретателя, ковши спокойно снимаются с «классики» и на машине, как и прежде, можно выезжать в город и по делам.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

За последнюю неделю с миниатюрного бульдозера ковш ни разу не снимали, местные жители узнав о полезном изобретении просят Азата помочь им с очисткой дворов. Отказать соседям мужчина не в силах, ведь в поселке проживает несколько многодетных семей, которым он обещал помогать, еще когда конструировал изобретение.

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