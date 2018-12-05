После победы написала президенту: Алиса Тулынина из Татарстана стала самой красивой женщиной мира, затмив соперниц со всей планеты

Алиса Тулынина смогла обойти 65 финалисток из разных стран мира и завоевать корону на международном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Globe в китайском Шэньчжэне.

ПОЕЗД - ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ СНА

В полдень на перроне казанского железнодорожного вокзала встречать победителя престижного конкурса пришли коллеги по работе, родственники и друзья. Только появившуюся в тамбуре поезда Алису Тулынину начали заваливать огромными букетами. Она, не долго думая, решила устроить дефиле в короне прямо на перроне.

При виде трофея зрители зааплодировали. Корона хоть и сделана из металла и камней Сваровски - выглядит не хуже тех, что вручают красавицам на российских конкурсах красоты. Главное - многокилограмовый трофей навсегда остается у победителя - через год новая финалистка получит точную копию такой же короны.

На вокзале в Казани встречали друзья, родственники и мужФото: Александр ЧЕРНОВ

- Из Китая прилетели в Москву на самолете, в Казань решили поехать на поезде чтобы выспаться. Почти за две недели полноценно поспать так и не удалось. Просыпались в шесть утра, а ложились в два-три часа ночи, - рассказала Алиса Тулынина.

НА КОНКУРС ПОЕХАЛА ЗА СВОЙ СЧЕТ

О конкурсе «Мисс Земной Шар» Алиса впервые узнала в 2011 году, тогда же получила титул «Мисс Россия International-2011». Когда поняла что готова представить Татарстан и начала готовиться - сама проектировала наряды, которые оказались одними из самых красивых на сцене, к этому времени сделала карьеру визажиста. Представляла республику полностью за свои деньги, полную сумму не называет, но признается – оно того стоило.

Подобной организации и атмосферы не встречала ни на одном конкурсе красоты, признается Алиса. По словам победителя - из каждой страны приезжает действительно самая красивая девушка. Поэтому интрига была до последнего - кто же из финалисток получит главную корону. Оценивали девушек не только во время финального конкурса - а на протяжении всех дней с утра до вечера. Ведь чтобы получить эту корону необходимо быть настоящей королевой - просто выиграть ее не получится.

Фото предоставлено героем публикации

- Женщина должна выглядеть идеально и всегда за собой следить. Бывает, что очень красивая девушка, но она нервничает, психует, может накричать... Как такая может стать королевой? У меня были самые разные ситуации. Эмоции от усталости приходилось скрывать почти всегда, благо я научилась контролировать их, и это помогло, - рассказала Алиса Тулынина «КП-Казань».

ВСЕ УЧАСТНИЦЫ СПЕЛИ ДЛЯ ДОЧЕРИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ

Алиса признается, что благодаря поддержке родных и друзей выходить на сцену было не страшно. - Столько людей написали мне слова поддержки, которые внушили уверенность. Я не успевала всем отвечать. Супруг Азат поддержал словами «Я знал, что ты и так первая! Не только для меня, а вообще» Кстати, на протяжении почти двух недель за детьми тоже смотрел он. Но к счастью и дети и муж у меня очень самостоятельные, за них я была уверена, - рассказала Алиса Тулынина.

Фото предоставлено героем публикации

В дни финала у дочери Евы был день рожденья - ей исполнилось девять лет. Алиса переживала, что этот день они проведут не вместе. Во время пижамной вечеринки она попросила всех участниц собраться и исполнить для дочери песню «Happy Birthday to you». Радости ребенка не было предела.

Порсле нескольких бессонных ночей Алиса выглядела счастливой и свежей - причина в специальной маскеФото: Александр ЧЕРНОВ

Со всеми участницами победительница осталась в хороших отношениях и даже обменялась контактами. Теперь ее ждут в гости в нескольких странах мира. И уже есть планы участвовать на международном конкурсе «Мисс Калифорния» в США. Он пройдет в начале следующего года. Но сначала по сложившейся традиции победительница должна принять в своей стране директора конкурса Mrs Globe вместе с ее супругом. В ближайшее время Алиса Тулынина уже дала согласие на участие в ряде мероприятий в родном Татарстане.

ПОСЛЕ КОНКУРСА ОБРАТИЛАСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ

После конкурса Алиса Тулынина через свою страничку в социальных сетях обратилась к президенту Татарстана и лично поставила его в известность, что везет в родную Казань победу с международного конкурса.

Фото предоставлено героем публикации

– Я написала ему, потому что привезла победу. Я хочу чтобы он знал, что Татарстан снова победил на высоком уровне. Все кому нужно знать о победе – уже про нее знают. Я сказала гордо, что Татарстан победил - не Россия, а именно Татарстан. Ведь там были сильнейшие представители из США, Канады Греции и еще около шестидесяти стран. Нужно было слышать, как на конкурсе произносили слово «Татарррррстан». Никто не знает где это находится, поэтому и называли очень забавно. Зато теперь каждый узнал, какие девушки живут в этой республике. Правда из правительства республики со мной пока никто не связался, - рассказал Алиса Тулынина.

СЕКРЕТ КРАСОТЫ - ВОДА И МАСКА

Алиса Тулынина долгое время работает в индустрии красоты, поэтому даже макияж на конкурсе делала себе сама. Не помешало и плохое освещение в гостиничном номере. О рецептах женской красоты она знает все.

Фото предоставлено героем публикации

- В день я выпиваю три литра воды, а чтобы лицо не выглядело сильно обезвоженным от недосыпа - перед сном делала увлажняющую маску. Каждая девушка может взять это на вооружение зимой. Даже когда ехала в поезде в Казань - сделала себе увлажняющую маску и это помогло выглядеть отдохнувшей и свежей. Первые два дня я практически не ела. В еде пришлось себя ограничивать, ведь там только местная еда, а она острая. Я считаю что женщина всегда должна выглядеть идеально и всегда за собой следить, заниматься собой и любить себя каждый день. Не важно – конкурс красоты Вас ожидает впереди, свадьба или обычный Рабочий день, - рассказал победительница Mrs Globe.