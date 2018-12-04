2018-12-04T11:38:40+03:00
Общество

"Это прямая пропаганда алкоголя": Житель Татарстана нашел в мороженом угрозу для подростков

Мужчина пожаловался в администрацию, но пока не получил должной поддержки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Андрей Ф. из Набережных Челнов пожаловался в администрацию города на мороженое. Мужчину возмутило название пломбира, который он увидел, когда решил приобрести детям сладости. Свое негодование он изложил в жалобе, оставленной на портале "Народный контроль".

Фото: народный контроль

Фото: народный контроль

- Мои дети увидели марку мороженого «Пьяная вишня», - начинает Андрей, а дальше отмечает, что это название - скрытая реклама и прямая пропаганда алкоголя среди несовершеннолетних.

Мужчина просит обратить внимание на то, что он не раз и не два видел это мороженое в разных районах Набережных Челнов.

На данный момент заявку Андрея приняли в работу. Однако мужчина не собрал ни одного голоса от местных жителей в свою поддержку.

Напомним, в марте текущего года в Татарстане жаловались на другое мороженое. Тогда, жителей республики не устроило название "Бедный еврей". А несколько недель назад также в Набережных Челнах Наиля З. просила администрацию города "устранить" кошку, которая решила переждать холодное время года у нее в подъезде.

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