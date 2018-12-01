Киркоров показал Казань сыну и дочке

Задача фестиваля поддерживать талантливых ребятишек со всей страны. В финале участвуют дети, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Отборочные этапы фестиваля прошли в десяти российских городах, а участниками стали 1000 одаренных детей со всей России. Поддержали детей звезды русского шоу-бизнеса. Они не только вручили участникам ценные и нужные для них подарки, но с некоторыми ребятами выступили на одной сцене.

Подарки десяти обладателям гран-при фестиваля вручили Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Игорь Крутой, Дина Гарипова и Валерия. Звезды российской эстрады также подготовили подарки для зрителей - каждый артист исполнил песню.

Фото: Соцсети

Не за долго до концерта певцы встретились с казанскими журналистами, где признались, что поездка в Казань в самый последний момент оказалась под вопросом. Один из самолетов на котором должны были лететь звезды сломался. Экстренным решением всех гостей пересадили в общий самолет, который вместе их и доставил в казанский аэропорт.

Один из участников смог исполнить номер вместе с Игорем КрутымФото: Александр ЧЕРНОВ

У некоторых ребят мечты стали исполняться до концерта. Слабовидящий мальчик, который мечтал спеть вместе с Игорем Крутым смог сделать это прямо после пресс-конференции, под аккомпанемент композитора он спел песню - радости ребёнка не было предела.

Ведущим церемонии стал шоу-мен Тимур Родригез. Со сцены он поприветствовал зрителей на Татарском языке «Исенмесез кадерле дуслар, кунаклар!».

За кулисами Сергей Лазарев решил сфотографироваться с Дедом МорозомФото: Александр ЧЕРНОВ

А Сергей Лазарев вручил награду слабовидящему мальчику. В возрасте двух месяцев Даниилу Хачатурову поставили диагноз - злокачественная опухоль сетчатки глаз. За один год он перенес семнадцать курсов химиотерапии и тридцать один наркоз. Через два с половиной года Даниил ослеп. Сергей Лазаерев признался, что, слушая песню Дани не сдержал слез и расплакался закулисами.

- Здесь невероятное количество талантливых и особенных детей, которые смогли показать себя. Даня - пример для взрослых и для себя тоже. За кулисами Сергей Лазарев решил сфотографироваться с Дедом Морозом и признался, что этого праздника очень ждет сын Никита, с которым он постоянно находится на связи.

Филипп Киркоров закулисами вел прямую трансляцию своим детям - Мартину и Алле-Виктории. Он появился с телефоном в руках и признался, что на протяжении всей поездки показывает своим малышам Казань и постоянно находится с ними а связи. Участники канцерта и техническая группа даже передали привет его сыну и дочери, которые в режиме онлайн следили за всем что происходит вокруг отца.

Дети Филиппа Киркорова внимательно наблюдали за происходящимФото: Александр ЧЕРНОВ

Король эстрады удивил казанцев гардеробом – в концертный зал он пришел в обшитом блестящими пайетками спортивном костюме, а на сцену вышел в белоснежном костюме с огромными камнями. При виде Дедушки Мороза, который встречал гостей закулисами, Филипп тут же поднес телефон к бородатому волшебнику со словам «Посмотри Дедушка Мороз - это мой сын».

– Мы с дедушкой Морозом походим - там где мы появляемся, всюду улыбки и счастливые лица. На что Дед Мороз пригласил Филиппа вместе с его детьми в Великий Устюг.

На сцене Филипп Киркоров выступил с шоу-балетом в костюмах из перьев, один из номинантов решил сделать ему подарок и подарил петуха из оригами, украшенного перьями.

Я тоже могу складывать не только самолетики - в этом я преуспел и поэтому закончил школу с красным дипломом. Так же на уроке труда выжигал лобзиком всякую красоту и дарил маме, - признался певец.

15-летний подросток Михаил Непип, который страдает ДЦП и с трудом передвигается, прочитал стихотворение Сергея Есенина «Письмо матери» и заставил зал аплодировать стоя. Парень стоял на сцене, держась за свою маму, ведь с детства Михаил страдает ДЦП и с трудом передвигается.«Давно не слышал, чтобы так читали стихи», - сказал Игорь Крутой, вручая юноше статуэтку «Доброй волны». Еще один подарок - беговая дорожка для тренировок, ведь раньше для прогулок маме приходилось выносить сына на руках и так спускаться по лестнице. Все участники гран-при получили денежные сертификаты, синтезаторы и подарок мечты, необходимый для полноценной жизни инвалида - у кого то это были специальные приспособления для ходьбы, а у других необходимые аппараты для развития проблемных частей тела.

Фестиваль «Добрая волна», который прошел при поддержке мэрии Казани, Правительства Татарстана и Фонда президентских грантов, потратил на проведение праздника 118 миллионов рублей

Дина Гарипова оставила автограф на холсте, который уйдет с аукционаФото: Александр ЧЕРНОВ

Так же в концерте выступила певица Юлиана Караулова, Дина Гарипова и финалисты музыкальных шоу. Певица Валерия вместе с Иосифом Приожиным всюду демонстрировали свои чувства - почти всегда пара ходила держась за руки, а Иосиф Пригожин работал персональным осветителем Валерии. С собой он носил портативный прожектор, которым освещал супругу с нужных ракурсов во время фотосессии, чтобы на снимках она получалась свежей и светлой.

Иосиф Пригожин работал персональным осветителем фотосессии ВалерииФото: Александр ЧЕРНОВ

Валерия придавила на сцене номер «Я тебя отпустила», который исполнила под аккомпанемент композитора Игоря Крутого, так же выступила на сцене с Викторией Журавлевой, которая под ее песню «Океаны» показывала акробатически этюды. В финале девочке подарили стол для ручного эквилибра.

Валерия выступила на сцене с Викторией Журавлевой, которая показывала акробатически этюдыФото: Александр ЧЕРНОВ

– За каждым успехом ребенка стоит труды родителей - представляю какие вы сейчас сидите гордые. Хочу пожелать, чтобы ты поступила в цирковое училище и стала великой цирковой артисткой. После выступления все артисты оставили автографы на специальных планшетах, которые будут проданы с аукциона, а деньги отправятся на благотворительность.